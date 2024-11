Deel dit: Share App Mail Tweet

Iemand gaat meer dan 50 miljoen (!) betalen voor deze Mercedes

Dat iemand 6,2 miljoen dollar betaalt voor een banaan en een rol tape is krankzinnig. Daar kunnen we het vast over eens zijn. Maar is het zoveel rationeler dat een steenrijke verzamelaar straks 50 miljoen euro of meer gaat neertellen voor deze Mercedes?

Wij zouden zeggen: nee. Maar wij hebben dan ook hooguit 20.000 euro op de bank staan, niet tientallen of honderden miljoenen. Waarschijnlijk verandert je referentiekader als je zoveel geld hebt en geef je net zo makkelijk 50 miljoen euro uit aan een auto als wij uitgeven aan een PlayStation-game van 69,99 euro.

Klassieke F1-wagen van Mercedes

Hoe dan ook, dit is natuurlijk wel een bijzondere Mercedes: een W 196 R ‘Stromlinienwagen’ uit 1954. De klassieke Formule 1-auto werd ooit bestuurd door de racelegendes Juan Manuel Fangio en Stirling Moss, dus dat drijft de prijs op. Net als het feit dat er maar vier van deze streamliners zijn.

Deze W 196 R heeft chassisnummer 00009/54 en werd voor het eerst ingezet tijdens de Argentijnse grand prix van 1955 met Fangio achter het stuur. Hij won de race. De 00009/54 was toen nog een open wheeler, met de wielen buiten de carrosserie, net als de huidige Formule 1-wagens.

Een half jaar later werd de auto verbouwd door de raceafdeling van Mercedes-Benz. Voor het circuit van Monza, met zijn lange rechte stukken en hoge snelheden, kreeg hij deze koets aangemeten. Stirling Moss begon op plek één, viel terug naar zeven en moest uiteindelijk opgeven.

Gedoneerd aan Amerikaans museum

Mercedes bouwde in totaal tien W 196 R’s, waarvan vier met deze body. Na hun racecarrière verbleven ze alle tien in de collectie van het Daimler-Benz Museum, maar dat besloot in de jaren zestig om vier auto’s te doneren aan andere musea.

Zo kwam 00009/54 in 1965 in handen van het Indianapolis Motor Speedway Museum in de Verenigde Staten. Daar maakte hij zestig jaar lang deel uit van de collectie. Toch heeft het museum besloten om de Mercedes te verkopen.

Op 1 februari 2025 gaat de W 196 R onder de hamer bij RM Sotheby’s. De verwachte opbrengst is zo’n 50 miljoen euro, maar dat kan best meer worden. In 2022 werd een Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé op 135 miljoen euro afgehamerd.

Meer zeldzame klassiekers geveild

Opmerkelijk, het Indianapolis Motor Speedway Museum laat binnenkort meer zeldzame klassiekers veilen. Waarom? Omdat het geld nodig heeft. Het museum wordt momenteel verbouwd. En volgens de directeur zal de rente op de opbrengst alleen al genoeg zijn om nieuwe aanwinsten te kopen.

Het Indianapolis Motor Speedway Museum doet onder meer een Ferrari 250 LM (25 miljoen euro), Ford GT40 Mk II (10,4 miljoen euro) en Chevrolet Corvette SS Project XP-64 (6,6 miljoen euro) van de hand. Dus dat tikt lekker aan…