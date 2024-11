Deel dit: Share App Mail Tweet

Ferrari lost interne spanningen op omwille van constructeurstitel

Het Formule 1-team van Ferrari heeft interne spanningen weggenomen in aanloop naar de Grote Prijs van Qatar. Er was wrevel tussen de coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz na de vorige race in Las Vegas. Leclerc uitte hoorbaar over de boordradio zijn frustraties toen Sainz hem inhaalde vlak na zijn tweede pitstop.

“Het was nodig om de lucht te klaren en dat hebben we gedaan”, zei Leclerc op de website van de Formule 1. “Het is weer goed tussen ons en daar heb ik ook geen moment aan getwijfeld, want ik heb altijd een goede relatie gehad met Carlos. Het is dit seizoen wel vaker niet helemaal gegaan zoals we wilden en ook dan spraken we het uit.”

Sainz beaamde de lezing van zijn teamgenoot. “We hebben gepraat, er zijn conclusies getrokken en nu zijn we klaar voor de laatste twee races van het seizoen”, aldus de Spanjaard, die na dit seizoen moet vertrekken bij Ferrari.

Eensgezindheid

Leclerc benadrukte het belang van eensgezindheid binnen Ferrari, want de Italiaanse renstal is nog volop in de strijd om de wereldtitel bij de constructeurs. Ferrari heeft in de stand 24 punten minder dan leider McLaren. Red Bull, het team van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, maakt ook nog aanspraak op die titel.

“De constructeurstitel is nog het enige wat telt. Het is voor ons allebei heel duidelijk dat we dat kampioenschap alleen kunnen halen door als team te werken”, aldus Leclerc.

ANP