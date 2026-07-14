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Vergeten merk groeit ineens 72% in thuisland: hoe verkoopt het meer dan 100.000 auto’s?

De Chinese automarkt is de afgelopen jaren geëxplodeerd, maar ook in andere Aziatische landen groeit de vraag naar auto’s hard. Een opvallend voorbeeld komt uit Vietnam, waar VinFast in de eerste helft van 2026 ineens 72 procent groei laat zien.

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VinFast kwam ooit ook naar Europa, vol beloftes, grootse plannen en concurrerende prijzen. Toch werd het hier geen succes. In 2025 sloot het merk zijn eigen verkooppunten en financieel bleef de Vietnamese fabrikant diep in het rood staan.

VinFast levert 72 procent meer auto’s af

In Vietnam ziet het plaatje er heel anders uit. Daar wist VinFast in de eerste zes maanden van 2026 115.916 elektrische auto’s af te leveren. Dat is niet alleen 72 procent meer dan een jaar eerder, maar ook de eerste keer dat een automerk in Vietnam in een halfjaar tijd door de grens van 100.000 auto’s gaat.

Hoe kan dat ineens? De economie van Vietnam groeit en steeds meer Vietnamezen ruilen hun scooter langzaam maar zeker in voor een auto. Daarbij helpt het dat elektrische auto’s in Vietnam fiscaal worden gestimuleerd. Tot 2027 geldt er bijvoorbeeld geen eerste registratiebelasting op elektrische auto’s.

De belangrijkste reden voor de groei is een nieuwe modellijn genaamd ‘Limo Green’. Dat model is bedoeld voor taxidiensten, vervoersbedrijven en andere zakelijke gebruikers, en werd in de eerste helft van 2026 meteen de bestverkochte VinFast in Vietnam. De kleine VF 3 doet het eveneens goed, mede door zijn lage prijs en verkoopacties.

Het succes is dus niet alleen het gevolg van particuliere kopers, een groot deel van de groei komt uit zakelijke inzet. Daardoor kan VinFast in korte tijd veel auto’s wegzetten en sneller marktaandeel pakken dan met alleen reguliere particuliere verkoop.

Nog steeds gigantische financiële verliezen

Toch is het verhaal onderaan de streep minder rooskleurig dan de verkoopcijfers doen vermoeden. In het eerste kwartaal van 2026 leed VinFast een nettoverlies van ruim 1,1 miljard dollar. Een jaar eerder was dat 712,4 miljoen dollar. Ondanks dat ze dus dus meer auto’s verkopen nu de focus meer op Vietnam en Azië ligt, is het merk nog lang winstgevend.

Helemaal verdwenen is VinFast in Nederland niet. De eigen showrooms zijn wel dicht, maar het merk werkt hier nog met servicepunten en zoekt zijn heil meer in een dealermodel.

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