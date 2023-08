Deel dit: Share App Mail Tweet

Uitdaging! Hoe lelijk kun jij een Maserati Fuoriserie maken?

Premiummerken verdienen goud geld met hun personalisatieprogramma’s. Porsche heeft Exclusive, McLaren heeft Special Operations en Maserati heeft sinds een paar jaar Fuoriserie. En daarmee kun je toch een partij lelijke creaties maken!

Het Nederlandse wagenpark is zilver, grijs, zwart, donkerblauw en misschien een beetje wit. Vrijwel niemand durft een vrolijk kleurtje te bestellen, want er zal toch eens iets gebeuren met de restwaarde…

Bij Maserati losgaan op kleuren en striping

Je zou verwachten dat vermogende Nederlanders minder moeite hebben met een uitgesproken kleur, maar nee… kijk maar eens in hoeveel grijstinten gebruikte en nieuwe Porsche 911’s te koop staan.

En het is niet alsof dure merken hun klanten niet alle mogelijkheden geven. Bij Maserati kun je bijvoorbeeld helemaal losgaan op kleuren, striping en interieurmaterialen.

Paint-to-sample-kleur kost ruim 10.000 euro

Gratis is dat natuurlijk niet. Bij Porsche kost een exclusieve carrosseriekleur, een zogenoemde paint-to-sample-kleur, meer dan 10.000 euro. Deels heeft dat te maken met de invloed die een afwijkende specificatie heeft op het productieproces, deels zit er natuurlijk ook een flinke marge op.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Maserati Fuoriserie-programma is uitbundig

Om terug te komen op Maserati. Het Fuoriserie-programma van het Italiaanse merk is nogal uitbundig, met beschikbare tinten die bijvoorbeeld niet zouden misstaan in de nieuwe Barbie-film.

Je kunt zelf experimenteren, want Maserati heeft een redelijk uitgebreide configurator online gezet. En daarin kun je kleurencombinaties maken, die pijn doen aan de ogen. Wij geven een aantal voorbeelden van een Ghibli, Quattroporte, Levante en MC20.

Felrood is prima en de witte striping midden over de koets gaat ook nog wel, maar lichtmetalen wielen in een arceerstiftkleur, met rode remklauwen en blauwe exterieurdetails gaat té ver.

Hoe veroudert de Quattroporte inmiddels ook is, het blijft een statige limousine met een aangenaam sportief randje. Daar past geen tennisbaluiterlijk bij, met een centrale streep in de kleur van steunkousen.

Een Levante in een Duitse taxikleur, met blauwe wielen, blauwe exterieurdetails en striping in een andere kleur blauw en okergeel. Tja, dat is al niet best en dan heeft-ie ook nog fluorescerend groene remklauwen.

Moeilijk te zien op deze afbeelding, maar het groenblauw op de achterkant is een parelmoer kleur, met een blauwroze zweem erover heen. Waarom iemand ooit de bloedmooie MC20 met een lichtblauwe neus zou bestellen, is ons een raadsel.