Tesla geheimzinnig over geblokkeerde auto’s: let op bij occasions

Ben je in de markt voor een Tesla-occasion, dan moet je voor aankoop goed opletten. Sommige auto’s zijn namelijk geblokkeerd en kunnen daarom niet snelladen bij Superchargers.

In meerdere Amerikaanse media duiken berichten op over dergelijke blokkades, die volgens kopers soms al bij kleinere schades worden opgelegd. Ook in Nederland sluit Tesla auto’s uit van snelladen op het eigen Supercharger-netwerk.

Geblokkeerde Tesla’s

Een Tesla wordt niet geblokkeerd om kleine schades, stelt het merk. “Tesla markeert een voertuig als ‘niet-ondersteund’ wanneer het total loss is, er een WOK-melding openstaat, of het een opgeknapte of afgedankte status heeft. Deze informatie komt van verschillende bronnen, zoals overheden, verzekeraars, Service Centers, interne onderzoeken en Experian Auto Check”, aldus een woordvoerder. In de voorwaarden van Tesla lezen we dat ze zelfs data van internetfora en sites van autoveilingen halen. Kortom: heeft een auto schade gehad, dan kan snelladen bij een Supercharger uitgeschakeld zijn.

Dit is natuurlijk niet zonder reden. Snelladen wordt uitgeschakeld omdat een beschadigde accu risico’s kan opleveren. Klinkt logisch, maar het zorgt ook voor problemen in de praktijk. Online melden kopers dat zij per ongeluk een herstelde schadeauto kochten en dus niet konden snelladen — zonder dat de auto zelf aangeeft dat hij geblokkeerd is.

Een occasion kopen

Als je een Tesla tweedehands wil kopen, is het daarom handig om het VIN-nummer te controleren. Dit is het nummer dat bijvoorbeeld aan de buitenkant van het raam aan de bestuurderskant te vinden is. Zie je hier geen nummer, kijk dan in het instructieboekje. Het VIN-nummer kun je op meerdere plekken in de auto vinden. Zo staat hij veelal ook op een sticker in de deurpost aan de bestuurderskant.

Met dit VIN-nummer kun je op verschillende websites controleren of een auto schade heeft gehad. Soms kun je schadeauto’s herkennen aan het bpm-bedrag. Nog beter kun je het in dit geval bij Tesla zelf checken. Het merk is de enige partij die weet welke auto’s daadwerkelijk geblokkeerd zijn.

Oude schadeauto’s kunnen namelijk weer toegang krijgen tot het snellaadnetwerk van Tesla, zo stelt de Nederlandse tak van het merk. “Een veiligheidsinspectie door Tesla kan het snelladen opnieuw inschakelen, mits het voertuig veilig is bevonden. Eigenaren kunnen zelf zo’n inspectie aanvragen.”

Tesla blijft geheimzinnig

Vraag je de status van een Tesla niet aan, dan weet je dus pas aan de snellader of jouw occasion geblokkeerd is of niet. Tesla wil niet in detail antwoord geven op onze vragen en zegt geen cijfers naar buiten brengen over het aantal geblokkeerde voertuigen. Heb jij een Tesla met geblokkeerde status? Stuur dan een mailtje naar [email protected]. Ben je in de markt voor een Model 3? Bekijk dan voor aankoop de koopwijzer.