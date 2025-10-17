Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoe BMW net een milieuonvriendelijk record heeft gezet

BMW heeft nog nooit zoveel elektrische auto’s verkocht als vorig jaar, maar gek genoeg ging het ook uitstekend met modellen waarvan je het niet verwacht.

BMW oogst succes met zijn Power of Choice-strategie. Het merk heeft in de afgelopen jaren niet vol ingezet op EV’s, maar blijft zich richten op benzine-, diesel- en hybridemodellen. Logisch, want in de meeste markten is elektrische mobiliteit niet zo dominant als in Noord-Europa.

‘BMW-klanten beslissen zelf’

“[Onze klanten] beslissen zelf welke aandrijflijn ze willen”, zei Joachim Post, ontwikkelingsbaas van BMW, in een interview. “We hebben nog nooit zoveel elektrische auto’s verkocht als vorig jaar. En tegelijkertijd hebben we een recordaantal V8-motoren afgeleverd.”

V8 in Amerika vooral populair

Waar dan? Want we kunnen ons niet voorstellen dat achtcilinders in Europa erg populair zijn. Klopt, want het is in de Verenigde Staten waar de BMW-V8 niet aan te slepen is.

Het motortype is te krijgen in de 7-serie, 8-serie, X5, X6 en X7. Uiteraard hebben ook de M5, M8, X5 M, X6 M en XM een achtcilinder.

Bij ons BPM-straf voor BMW

Dat het in Nederland niet zo storm loopt, heeft natuurlijk te maken met ons BPM-stelsel, dat auto’s op basis van hun CO2-uitstoot bestraft. De X5 M60i, met 4,4-liter turbo-V8, kost in Nederland 191.183 euro, waarvan maar liefst 78.211 euro BPM is.

