Deel dit: Share App Mail Tweet

Koperdieven slaan toe bij snelladers: ‘Schade tot 5.000 euro per kabel’

Met een groeiend aantal snelladers in Europa neemt een opvallend probleem toe. Koperdieven hebben het gemunt op de dikke kabels en zorgen voor duizenden euro’s aan schade per laadstation.

Als je weleens een snellader hebt gebruikt, dan weet je dat de kabels behoorlijk dik zijn. Het geleidende materiaal is koper en dat is geld waard. Door zo’n kabel af te knippen en te verkopen verdienen boeven enkele tientjes per kabel.

Koperdieven in Europa

Ionity, een van de belangrijkste exploitanten van snelladers, ziet een opvallende stijging van het aantal incidenten. “In heel Europa bedraagt ​​het totale aantal diefstallen dit jaar ongeveer honderd. Voorgaande jaren, tussen 2022 en 2024, werden er slechts een handvol gevallen gemeld.”

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.

Hoewel de koperdieven per snellader slechts een gering bedrag verdienen, zijn de kosten voor de aanbieders van de laadpalen gigantisch. “Eén kabeldiefstal kost ons tussen de 2.500 en 5.000 euro”, legt een woordvoerder van Ionity uit. Dat is niet de enige kostenpost. De bedrijven moeten nu kabels op voorraad hebben liggen en het duurt doorgaans enkele dagen voordat een snellader weer online is. Het tijdelijk niet werken van een laadpaal heeft ook invloed op het vertrouwen van de consument in elektrisch rijden én de exploitanten. Je zou maar met een bijna lege accu aankomen bij een snellader zonder kabel.

Daarbij zorgt de diefstal uiteindelijk voor een hogere prijs per kWh aan de snellader. Net als bij de diefstal van verkeersborden, ben jij dus uiteindelijk de dupe.

Ook in Nederland

Ook in Nederland zijn koperdieven actief die kabels van snelladers stelen, al komt het in ons land veel minder vaak voor. Bij Fastned zijn er sinds begin 2024 ongeveer tien laadkabels gestolen verspreid over het land. Die kabels waren meestal binnen 24 uur vervangen en werkend.

Zo gaan de koperdieven te werk

Het doorknippen van de kabels, die tot wel 400 kW (800 volt), leveren is niet zonder risico’s. Er staat stroom en die wordt pas automatisch afgesloten als er een breuk wordt gedetecteerd. Fastned geeft aan dat criminelen simpelweg de kabels doorknippen of -zagen.

Speciale kabels tegen koperdieven

Verschillende exploitanten zijn inmiddels begonnen met maatregelen tegen koperdieven. Zo zijn er kleurpatronen in kabels geplaatst die openbarsten zodra ze doorgesneden worden. Hierdoor blijven er zichtbare sporen achter op de kabels evenals de daders zelf. Ook wordt er geïnvesteerd in beveiliging: camera’s, alarmen en verlichting.