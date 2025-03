Deel dit: Share App Mail Tweet

Schadeauto of niet? Zo controleer je middels bpm een occasion

De occasionmarkt in Nederland is hot. Niet alleen origineel in Nederland geleverde auto’s, maar ook veel import-exemplaren worden aangeboden. Bij die laatste kun je aan de hand van het bpm-bedrag eenvoudig checken of de occasion schade heeft gehad.

Wat is bpm ook alweer? Bpm staat voor Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen en wordt bepaald aan de hand van de dagwaarde en CO2-uitstoot. Bij het invoeren van een auto jonger dan 25 jaar dient het bedrag afgetikt te worden. Het gaat al snel om duizenden euro’s. Tenminste, als alles op de gebruikelijke manier verloopt.

Bpm fraudegevoelig

Als importeur van een occasion wil je natuurlijk de auto zo scherp mogelijk kunnen aanbieden. Sommige proberen met trucjes en gesjoemel de bpm zo laag mogelijk te houden. Volgens de Bovag is het systeem behoorlijk fraudegevoelig. Toch kun je als particulier het genoteerde bpm-bedrag van een importauto goed gebruiken als je een occasion aan gaat kopen.

Minder bpm kan duiden op schade

Omdat bpm aan de hand van dagwaarde bepaald wordt, ligt het bedrag bij een auto met veel schade lager. Zie je dus dat een auto een lager bpm-bedrag heeft dan andere vergelijkbare occasions, dan is het dus belangrijk om te controleren wat er met de auto is gebeurd.

Schadeauto’s zijn niet per definitie slecht, maar de waarde ligt doorgaans lager en alle reparaties dienen goed te zijn uitgevoerd.

Hoe weet je of de bpm van een occasion lager ligt?

Je kunt natuurlijk het bpm-bedrag van de gevonden occasion met andere occasions vergelijken. Zit hier een groot verschil tussen, dan is er waarschijnlijk iets aan de hand. Ook kun je zelf berekenen wat de bpm had moeten zijn. Hiervoor heb je nodig:

De CO2-uitstoot van de auto. Is dit onbekend, dan wordt voor dieselauto’s 550 gr/km gerekend en voor benzineauto’s 395 gr/km.

De netto-catalogusprijs. Het gaat om de Nederlandse netto-catalogusprijs van een vergelijkbaar motorrijtuig op de datum eerste toelating, inclusief opties en accessoires.

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 CO2-uitstoot vanaf CO2-uitstoot tot 0 gr/km 79 gr/km € 667,00 € 2,00 79 gr/km 101 gr/km € 825,00 € 79,00 101 gr/km 141 gr/km € 2.563,00 € 173,00 141 gr/km 157 gr/km € 9.483,00 € 284,00 157 gr/km n.v.t. € 14.027,00 € 568,00

Neem de CO2-uitstoot van de occasion. Trek daarvan de waarde uit kolom 1 af. Vermenigvuldig deze uitkomst met het bedrag uit kolom 4. Tel hierbij het bedrag op uit kolom 3. Controleer het bpm-bedrag met het geregistreerde bedrag op RDW.nl. Voer het kenteken in, klik op fiscaal en vind de bruto-bpm. Een klein verschil duidt niet direct op (flinke) schade, maar duizenden euro’s verschil veelal wel. Vraag bij grote verschillen naar het taxatierapport.

Voorbeeld occasion De CO2-uitstoot van uw personenauto is 140 gr/km. In de tabel valt deze waarde tussen de 101 en de 141 gr/km. Trek 101 af van de uitstoot van uw auto: 140 – 101 = 39. Vermenigvuldig deze uitkomst met het bedrag dat in kolom 4 in dezelfde rij staat: 39 x € 173 = € 6.747. Tel hierbij het bedrag op uit kolom 3 van dezelfde rij: € 6.747 + € 2.563 = € 9.310. De bpm is dus € 9.310.

Origineel Nederlandse auto’s

Als je geen importauto koopt, kun je niet zien aan de hand van het bpm-bedrag of een occasion schade geeft gehad. Wel kun je middels de RDW kijken of de auto een WOK-status (wachten op keuring) heeft. Verder kun je via sites als Finnik.nl of bij de merkdealer een schaderapport opvragen. Hier staan geregistreerde schades vermeld.

Niet iedere schade wordt geregistreerd en daarom is het belangrijk om ook altijd zelf goed een occasion te controleren. Weet je niet goed waar je op moet letten, doe dan een aankoopkeuring en laat iemand met verstand van zaken naar de auto kijken.

