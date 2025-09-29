Deel dit: Share App Mail Tweet

Spitsstrook dicht en 130 km/h: vandaag kloppen verkeersborden niet

Wellicht heb je vanmorgen gezien dat sommige matrixborden nog op 130 km/h stonden en de spitsstrook midden in spits dicht was. Dit komt door een storing.

Hoewel de borden dus 120 of 130 km/h aangeven, is het niet de bedoeling dat je deze maximumsnelheid gaat rijden. Houd je daarbij ook gewoon aan de rode kruizen, anders kunnen er levensgevaarlijke situaties ontstaan.

130 km/h overdag en spitsstrook dicht

De storing bij Verkeerscentrum Nederland en de Verkeerscentrale Midden-Nederland Utrecht begon afgelopen nacht om 03.00 uur. Daarom staan de borden ook op 120 of 130 km/h. Ook het afsluiten en openen van rij- en spitsstroken is niet mogelijk. De digitale borden boven de A1, A2, A12, A27 en A28 werken niet.

Het is nog onduidelijk hoe lang de storing gaat duren. Ook de scheepvaart is getroffen door het uitvallen van de stroom. Overigens mag je op deze wegen wel overdag 130 km/h rijden.