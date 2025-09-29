Deel dit: Share App Mail Tweet

Audi komt met grootste auto van het merk: dit is de Q9

De BMW X7 en Mercedes GLS krijgen er een concurrent bij. Audi werkt aan een Q9. Dit model wordt de grootste auto van het merk.

Niet eerder kwam er iets na de Q8. Toch zijn er al sinds 2019 zijn er geruchten over een nieuw topmodel. Nu is het merk tegenover Automobilwoche duidelijk en bevestigt het een nieuw vlaggenschip.

Audi Q9

Over de specificaties van de Audi Q9 is nog niets bekend, maar ongetwijfeld staat de elektrische XXL-SUV op het nieuwe platform genaamd PPE dat is samenwerking met Porsche is ontwikkeld. Ook de aanstaande Porsche Cayenne kent deze basis.

De Q9 wordt niet alleen elektrisch. Volgens het Duitse autoblad komen er ook mild en plug-in hybrides. Zelfs versies met range extender zijn niet uitgesloten. Welk platform de hybrides als basis hebben, is nog onduidelijk. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws over de nieuwe Q9? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.