Deel dit: Share App Mail Tweet

Alfa Romeo Canguro – zo kwam de vergeten auto weer tot leven

Nee, het is geen beste dag, daar op het circuit van Monza, als eind jaren 60 twee unieke concept-cars van Bertone tijdens het schieten van een promofilm voor Shell op elkaar klappen. De auto’s in kwestie zijn de Chevrolet Corvair Testudo en ons covermodel Alfa Romeo Canguro.

De eerste loopt achterschade op, maar kan worden opgelapt en wordt later verkocht. De neus van de Canguro is helaas te zwaar gehavend en repareren wordt niet rendabel geacht. Maar gesloopt wordt het wrak niet.

Alfa Romeo Canguro ontworpen door Berton

De Canguro is ontworpen bij Bertone in opdracht van Alfa Romeo, dat plannen heeft voor een straatversie van de succesvolle TZ-racewagens. Zowel Bertone als Pininfarina krijgen van Alfa’s renstal Autodelta een aangepast TZ-chassis om mee te werken. Opvallend genoeg wordt Zagato, verantwoordelijk voor het ontwerp van de TZ’s, niet benaderd. In 1964 verschijnt de Canguro (Italiaans voor kangoeroe) als eerste, Pininfarina’s TZ2 Speciale volgt een jaar later. De nog piepjonge Giugiaro, dan nog in dienst bij Bertone, heeft zich niet ingehouden. Met 106 cm is de Canguro ultralaag en met zijn wulpse vormen, afgehakte coda tronca en in het dak doorgetrokken portieren ziet hij er fantastisch uit. Slechts enkele fraaie details onderbreken de gladde vorm, zoals de ‘gestapelde’ luchtroosters achter de voorwielen en de klaverbladvormige luchtroosters in de B-stijl.

De grote, panoramische ruiten zorgen voor goed zicht en zijn met de carrosserie verlijmd, een noviteit die uit de luchtvaart stamt. Waar Italianen bij voorkeur plaatwerk uit metaal kloppen is de Canguro net als de TZ2 voorzien van een glasvezel koetswerk. De vedergewicht (660 kg) is voorzien van de 1.6-dubbelnokker uit de Giulia GTA Corsa, dankzij dubbele ontsteking goed voor 170 pk. Later krijgt hij nog de wielen van de TZ2 aangemeten. Tijdens een tournee langs grote autoshows is het een aandachtstrekker van jewelste, maar daar blijft het verder bij. Het plan voor een (beperkte) serieproductie loopt op niets uit, Autodelta heeft daar ook de capaciteit niet voor. Wel lijken diverse elementen uit het ontwerp naderhand hergebruikt voor de Alfa Montreal.

Jarenlang heeft het restant van de Canguro achter de Bertone-fabriek in de buitenlucht gestaan, ontdaan van alle techniek. Na diverse omzwervingen komt het in handen van Shiro Kosaka, een Japanse verzamelaar die ook de Pininfarina TZ2 bezit. Hij weet de Canguro in zijn oorspronkelijke glorie te herstellen. In 2005 schittert de Canguro als nieuw op het Concours d’Elegance van Villa d’Este.

Aanbod en prijzen

Tja, wat zou een unieke historische Alfa Romeo concept-car nu waard kunnen zijn? We schatten dat het zomaar ettelijke miljoenen zullen zijn. De restauratie van wrak naar concoursstaat zal ongetwijfeld een astronomische hoeveelheid geld hebben gekost. Ter referentie: de opbrengst van een TZ1 die tijdens de komende Monterey Car Week door RM Sotheby’s geveild gaat worden, wordt geschat op 700.000 tot 900.000 dollar. Ook niet bepaald een koopje.