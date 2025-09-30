Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze exclusieve occasion combineert gevaar met plezier

De Renault Clio V6 is geen doorsnee hot hatch. Waar de meeste compacte sportmodellen een opgevoerde viercilinder onder de motorkap hebben, heeft deze occasion een V6 op de plaats van zijn achterbank.

Je hoort niet vaak iets over de Renault Clio V6 en dat komt vooral omdat hij best zeldzaam is. Zonde, want het is een krankzinnig leuke auto om mee te rijden. Onze testredacteur Peter Hilhorst maakte het zelf mee, zoals je in het filmpje hierboven kunt zien.

Karakter en beleving van de Renault Clio V6

Visueel maakt de Renault Clio V6 meteen indruk. Brede wielkasten, forse luchtinlaten en een uitgeklopte achterkant verraden dat hier iets bijzonders aan de hand is. De occasion oogt compact, maar gespierd en extreem. De productie bleef beperkt tot minder dan 3.000 stuks, waardoor hij vandaag de dag al een gewild verzamelobject is. De allernieuwste generatie Clio ziet er ook heel interessant uit, maar dan om andere redenen.

De Renault Clio V6 is gebaseerd op de tweede generatie Clio en werd geleverd in twee fasen. De eerste generatie, gebouwd van 2000 tot 2003, staat bekend als rauw en zelfs wat listig. De korte wielbasis, het hoge vermogen en het gewicht op de achteras maken hem nerveus, zeker op nat wegdek. De Phase 2, gebouwd van 2003 tot 2005, bracht meer balans. Renault verbreedde het chassis, verbeterde de wielophanging en gaf de motor extra vermogen. Daarmee werd de occasion iets beter beheersbaar.

Motoren en aandrijving

Onder de kap ligt altijd dezelfde atmosferische 3,0-liter V6, goed voor 230 pk in de Phase 1 en 255 pk in de Phase 2. Het vermogen gaat naar de achterwielen via een handgeschakelde zesbak. De prestaties zijn indrukwekkend: 0-100 km/h in 6,4 seconden (Phase 1) en 5,8 seconden (Phase 2), met een topsnelheid rond de 230 km/h. Het middenmotor-concept geeft een spectaculair rijgevoel, maar vraagt om vaardige handen achter het stuur van de occasion.

Aandachtspunten bij een Renault Clio V6-occasion

Wie vandaag de dag een Renault Clio V6 zoekt, moet goed opletten. Door de compacte inbouw krijgt de motor het heet, waardoor bobines, pakkingen en het koelsysteem van de occasion gevoelig zijn voor problemen.

Ook de startmotor en het uitlaatsysteem kunnen hinder ondervinden van warmte. Verder verdient de wielophanging aandacht; brede sporen en een sportieve afstelling belasten lagers en rubbers bij de occasion extra zwaar. Slijtage aan banden en remmen is eveneens kostbaar. Controleer dus of een sluitende onderhoudshistorie aanwezig is.

Exclusieve occasion

De Renault Clio V6 is de zeldzaamste Clio en dat geldt ook voor de RS-modellen. Daarom staan er maar vier te koop op dit moment en de prijzen zijn daar ook naar. Occasions kosten namelijk 55.000 tot 70.000 euro. Drie van de vier modellen komen uit Phase 1 en een model komt uit Phase 2.