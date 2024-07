Deel dit: Share App Mail Tweet

Smart brengt mogelijk zijn allerleukste model terug

Smart is Smart niet meer en daar is een hele goede reden voor. Met het bouwen van kleine tweezitters heeft het merk jarenlang alleen maar verlies gedraaid, dus kiest het nu voor SUV’s. Toch denkt het er nu over om een van zijn allerleukste modellen ooit terug te brengen.

We hebben het dan niet over de Smart Crossblade, die compleet open versie van de Fortwo, waar in 2002 slechts tweeduizend van zijn gebouwd. Maar we hebben het wel over de Smart Roadster, die in datzelfde jaar werd geïntroduceerd en slechts drie jaar in productie bleef.

Smart is SUV-merk geworden

Smart heeft op dit moment twee modellen in zijn leveringsprogramma staan, de #1 en #3. Daar komt in 2025 een grotere SUV bij, de #5. Komt er een opvolger van de Fortwo? Mogelijk, al heeft het merk reeds gezegd dat daarvoor een platform bij een andere fabrikant vandaan moet worden gehaald.

Volgens topman Dirk Adelmann wordt erover nagedacht om ook de Roadster terug te brengen. Er zijn al schetsen van, zegt hij tegen het Britse Autocar. “Als we een Roadster gaan maken, dan wordt-ie compact, een tweezitter en volledig elektrisch.”

Oorspronkelijke Roadster

De oorspronkelijke Roadster was maar 3,4 meter lang en 1,2 meter hoog. Hij was er in drie varianten: met 62 pk, 82 pk of 100 pk, allemaal met een driecilinder turbomotor achterin en een erg traag schakelende geautomatiseerde handbak.

Het topmodel, de Brabus, had een topsnelheid van 190 km/h en ging in 9,8 seconden naar 100 km/h. Om snelheid ging het dus niet echt bij de Roadster, maar wel om de looks. Gebruikt is hij betaalbaar. Al vanaf 2000 euro kun je instappen.