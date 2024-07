Deel dit: Share App Mail Tweet

Formule 1 test vanaf Zandvoort met nieuw koelsysteem in cockpit

De teams in de Formule 1 gaan vanaf de Grote Prijs van Zandvoort testen met een nieuw aircosysteem in de cockpit. De aanleiding voor het initiatief is de extreme hitte die coureurs in sommige races ervaren.

Vorig jaar klaagden de coureurs na afloop van de Grote Prijs van Qatar over de hitte, waarna de FIA een onderzoek startte. De autosportbond wilde herhaling voorkomen en met aanbevelingen komen voor toekomstige situaties met extreme weersomstandigheden.

Volgens een woordvoerder hebben alle teams zich verdiept in het beter koelen van de coureurs. “Die gezamenlijke onderzoeksactiviteiten zijn succesvol gebleken en gericht op de ontwikkeling van een actief koelsysteem dat in Formule 1-auto’s kan worden geïnstalleerd onder extreme omstandigheden”, zei een woordvoerder tegen Reuters.

Betere ventilatie

“De eerste tests zullen plaatsvinden in Zandvoort en de daaropvolgende races. Als deze tests succesvol blijken, zal de FIA ​​in de toekomst de installatie van een dergelijk actief koelsysteem in Formule 1-auto’s verplicht stellen wanneer er sprake is van hittegevaar.”

De auto’s worden voorzien van een betere ventilatie aan de bovenzijde van de cockpit.

GP Hongarije

Dit weekend wordt in de Formule 1 de Grote Prijs van Hongarije verreden.

