Skip de caravan! Met Zweedse uitvinding kampeer je op trekhaak

Campers, caravans, vouwwagens en daktenten, Nederlanders kamperen op allerlei manieren. Maar wist je ook dat je kunt overnachten in een tent op je trekhaak? Zweedse fabrikant Thule laat het zien.

Helemaal nieuw is het niet. Trekhaaktenten worden al verkocht en zijn een doorontwikkeling van trekhaakboxen om spullen in mee te nemen. Desondanks weten velen nog niet van het bestaan.

Caravan kost veel actieradius

En dat is zonde, want met name bij elektrische auto’s kan het verstandiger zijn om met een tent op je trekhaak op vakantie te gaan, dan met een caravan. Doordat de stroomlijn van een EV onderbroken wordt door de caravan, en deze auto’s juist erg aerodynamisch geoptimaliseerd zijn, keldert de actieradius flink – met name op de snelweg.

Ditzelfde geldt voor een daktent, dakkoffer of andere constructie die de stroomlijn doorbreekt. Doordat de tent van Thule op de trekhaak zit, heeft dit minder invloed op het verbruik. Overigens is die invloed niet nul.

Kamperen op een trekhaak

De tekthaaktent heet Outset en is ontworpen voor maximaal drie personen. Het frame heeft wielen waardoor je hem eenvoudig uit kunt trekken. Volgens de fabrikant moet de trekhaak van jouw auto een gewicht van 70 kg te kunnen dragen (kogeldruk).

Met de tent uitgeklapt, heb je nog steeds toegang tot de kofferbak. Heb je de tent ingeklapt, dan zit deze vlak achter de achterklep die dan niet meer te openen is. De fabrikant heeft daarvoor een oplossing bedacht. Door een hendel naar beneden te drukken, wordt het geheel iets naar achteren gekanteld en kan iedere achterklep toch open. Overigens kan de tent gewoon worden losgekoppeld van de trekhaak. Je hebt dan een losstaande tent die van de grond af kan staan.

Als je de tent uitklapt, belandt direct de matras op zijn plaats. Deze hoef je dus niet los mee te nemen in je auto. Goedkoop is de kit niet. Voor de trekhaaktent betaal je 4.000 euro.