Yangwang U9 toch sneller dan gedacht en verbreekt Bugatti-record

Yangwang heeft met de U9 de snelste auto van het moment in handen. De Xtreme-versie verbreekt nu zijn eigen record en dat van Bugatti.

Eerder zagen we al hoe het merk van moederfabrikant BYD met een topsnelheid van 472,41 km/h de snelste EV ter wereld werd. Nu heeft hij nog harder gereden.

Yangwang U9 is snelste auto ter wereld en gaat bijna 500 km/h

In bovenstaande video is te zien dat de Yangwang U9 een topsnelheid haalt van bijna 500 km/h, 496,22 km/h om precies te zijn. Dit betekent dat hij het Bugatti-record van 490,5 km/h verbreekt.

Het opmerkelijkste is nog wel dat het hier om een productieauto gaat. De Yangwang U9 Xtreme wordt echt verkocht aan klanten. De productie is gelimiteerd tot 30 exemplaren.

De snelste productieauto ter wereld heeft allerlei koolstofvezel upgrades, beschikt over semi-slicks en maakt gebruik van koolstofkeramische remmen. Dat moet ook wel, want met een vermogen van 3.020 pk dat voortkomt uit vier elektromotoren bereik je in een korte tijd krankzinnige snelheden.

1200 volt-boordnet

Om zo snel mogelijk energie uit het accupakket naar de motoren te pompen, beschikt de snelste auto ter wereld over een boordspanning van 1.200 volt. Hierdoor worden onderdelen en kabels minder warm en kan hij dus bijna 500 km/h rijden zonder te heet te worden. Daarbij heeft zo’n hoger voltage boordnet nog wat voordelen.

Overigens is de U9 niet het enige opvallende voertuig van Yangwang. Het Chinese merk liet eerder al de U8 zien die ook kan varen.