Achterkant van controversiële Kia EV4 houdt de gemoederen bezig

De Kia EV4 houdt de gemoederen in Nederland bezig. Niet alleen omdat het een concurrerende elektrische auto is, maar ook omdat hij als Fastback een behoorlijk controversieel uiterlijk heeft.

De EV4 komt er ook als hatchback. Dat model is wat design betreft erg in lijn met wat we kennen van bijvoorbeeld de EV3. Niet schokkend, maar wel futuristisch en strak.

Kia EV4 Fastback

De Kia EV4 Fastback heeft een andere vorm. Het ontwerp lijkt in eerste instantie op de hatchback, maar aan de achterkant komt er ineens een langgerekt stuk carrosserie bij. Daarbij zitten op het dak opvallende spoilers en geeft de gebogen achterruit een bijzonder effect.

De achterkant is niet enkel optisch langer. De Kia EV4 Fastback meet daadwerkelijk 30 centimeter meer. Overigens is de Fastback 1.600 euro duurder. Dit betekent dat hij te bestellen is vanaf 44.595 euro.

Niet iedereen vindt het lelijk

In een poll op Instagram geeft 79 procent van de kijkers aan het design niet mooi te vinden. Dit betekent dus ook dat 21 procent de EV4 Fastback wel geslaagd vindt. Niet iedereen is dus kritisch op het controversiële ontwerp.

Rijtest Kia EV4

Autovisie-redacteur Peter Hilhorst reed met de EV4. In onderstaande video neemt hij je mee in wat misschien wel de bestverkochte auto van Nederland wordt.