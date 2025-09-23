Deel dit: Share App Mail Tweet

Vergeten Porsche GT4-voorloper is verrassend bereikbaar

Sommige auto’s zijn superleuk, mooi en gewaardeerd door liefhebbers, maar toch worden ze vergeten door de massa. Deze voorloper van de Porsche Cayman GT4, de Cayman R, is zo’n auto.

In bovenstaande video reed Autovisie-redacteur Peter Hilhorst met de sportauto. Deze video is opgenomen in 2022. Inmiddels is de Porsche een stuk goedkoper geworden.

Prijs Porsche Cayman R

In Nederland staan er slechts een handjevol Porsche Cayman R-exemplaren te koop. Ze kosten tussen de 60.000 en 70.000 euro. Dat is veel geld, maar voor een pure race-Porsche is het relatief bereikbaar. Zo kost een Cayman GT4 als occasion al snel 40.000 euro meer.

Pure stuurmansauto

Doordat hij compact en lichtvoetig is, biedt deze Porsche Cayman R meer stuurplezier dan menig 911. De Stuttgartse fabrikant maakte de sportauto dan ook 55 kilogram lichter dan een Cayman S door standaard de airco en radio te verwijderen, een kleinere tank te plaatsen, de stoelen te vervangen door koolstofvezel racekuipen, aluminium deuren te installeren en lichtgewicht 19 inch wielen te plaatsen.

Overigens kon je wel airconditioning, radio en bekerhouders krijgen. Dit moest als optie worden aangevinkt. Op die optielijst stond ook een lichte race-accu die 15 kg bespaarde. Het nadeel van die batterij is dat hij bij vrieskou niet werkt en de startmotor niet van energie voorziet.

Zijn motor is een pure boxer-zes – zoals het in een Porsche hoort te zijn. De 3.4 levert tot 330 pk en 370 Nm en stuurt zijn vermogen naar een sperdifferentieel tussen de achterwielen. Extreem veel vermogen heeft hij dus niet, maar het is meer dan voldoende om zowel op de openbare weg als het circuit er veel plezier aan te beleven.

De gevonden occasion

Autovisie vindt een Porsche Cayman R als occasion voor 67.950 euro. De occasion komt uit 2011 en heeft nog geen 74.000 kilometer op de teller staan. Goedkoop is hij dus niet, maar voor dergelijke sportieve Porsche is hij relatief bereikbaar.