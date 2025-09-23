Deel dit: Share App Mail Tweet

Heb jij als ondernemer de juiste verzekeringen afgesloten?

Als je ondernemer bent, komt er veel op je af. Je moet zorgen dat je naamsbekendheid opbouwt, daarnaast moet je klanten zien te werven en als je veel werk binnenhaalt, moet je zorgen dat je voldoende mensen hebt om het werk uit te voeren.

Een bedrijf brengt daarnaast allerlei risico’s met zich mee. Sommige risico’s moet je verplicht laten afdekken door een verzekering, anderen zijn vrijblijvend. In dit artikel bespreken we enkele van deze belangrijke verzekeringen met je. Verzekeringen zijn het ideale vangnet voor situaties waarin de dingen anders lopen dan je zou willen. We raden je daarom aan om eens goed te kijken of jij risico’s voldoende afgedekt hebt. Je kunt jezelf hiermee namelijk een hoop leed besparen.

Is je auto nog altijd passend verzekerd?

Als ondernemer wil je slim met je geld omgaan en dus wil je niet meer betalen dan nodig is. Een onderdeel waar veel bedrijven geld laten liggen, is op het gebied van hun bedrijfsauto verzekering. Het gebeurt regelmatig dat ondernemers een nieuwe auto kopen, deze vervolgens allrisk laten verzekeren en daarna nooit meer naar hun polis omkijken.

Je verzekering houdt echter rekening met de dagwaarde van je auto en daarom is het verstandig om eens in de zoveel jaar je verzekering af te schalen. Na zes jaar is je auto niet meer als nieuw en heb je dus meer aan een WA+ Beperkt Casco verzekering. Is je auto ouder dan tien jaar? Dan heeft het geen zin meer om deze uitgebreid te verzekeren en is het beter om over te stappen op slechts de WA-basisverzekering.

Brengt je beroep risico’s met zich mee?

Sommige beroepen brengen meer risico’s met zich mee dan andere: zo is de kans als bouwvakker groter dat je schade toebrengt aan spullen van je klanten dan wanneer je als tekstschrijver artikelen schrijft. Wil je zelf niet opdraaien voor de kosten die het repareren van de schade met zich meebrengen, neem dan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Mocht je een keer iets van je klant beschadigen, of mocht je een klant persoonlijk letsel toebrengen, dan kun je altijd een beroep doen op je verzekering. Deze inventariseert de kosten die gemaakt moeten worden om de schade te herstellen en zal dit bedrag vervolgens uitkeren. Zo voorkom je dat een ongelukje een ramp voor je bedrijf wordt.

Wat als je arbeidsongeschikt wordt?

Ieder mens kan ziek worden. Meestal duren periodes van ziekte maar kort, maar het kan ook veel langer aanhouden. In dat geval is het goed om een arbeidsongeschiktheidsverzekering achter de hand te hebben. Hiermee verzeker je jezelf van een inkomen op het moment dat je het zelf niet meer kunt verdienen. Je bent namelijk nog altijd verplicht om je vaste lasten te betalen.

Zonder inkomen kan het gebeuren dat je uit je woning wordt gezet omdat je de huur of hypotheek niet meer kunt betalen. Zorg er daarom altijd voor dat je nooit zonder inkomsten komt te zitten. Kijk even op de site van je verzekeraar om te zien hoe je vandaag nog je verzekeringen kunt regelen.