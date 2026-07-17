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Robots? Welnee, Volkswagen koopt 100 schapen en neemt afscheid van machines

Bij een Volkswagen-fabriek in het Poolse Poznań hebben ze 100 nieuwe werknemers. In plaats van (robot)grasmaaiers hebben ze schapen.

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De Europese auto-industrie zit in zwaar weer en ook voor VW zijn het lastige tijden. Toch is de aanschaf van de dieren geen besparingsmaatregel, maar een belangrijk onderdeel van een nieuw duurzaam project.

Waarom Volkswagen 100 schapen koopt

Volkswagen Poznań heeft 31.000 zonnepanelen om de fabriek van groene stroom te voorzien. Door er schapen rond te laten lopen, blijft de opbrengst van die panelen goed. Zij houden het gras namelijk kort. De panelen leveren inmiddels een kwart van de energiebehoefte van de productielocatie.

In samenwerking met de Universiteit van Poznań heeft Volkswagen dit schapenproject gestart. Overigens levert het project niet alleen voordelen op voor de mens. Ook de dieren hebben met veel schaduwplekken en vers gras een fijne leefomgeving. Althans, dat is de verwachting van het project.