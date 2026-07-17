Stijn Kuster
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Leapmotor brengt dure 800 volt-techniek naar budgetsegment: ‘Concurrentie loopt minstens een jaar achter’

Leapmotor B10
De Leapmotor B10-duurtester. (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Elektrische auto’s met een 800 volt-boordnet hebben een paar duidelijke voordelen ten opzichte van modellen met een 400 volt-systeem. Ze kunnen sneller laden en efficiënter met hoge laadvermogens omgaan. Tot nu toe was die techniek vooral weggelegd voor duurdere elektrische auto’s, maar Leapmotor wil daar verandering in brengen.

Dat is opvallend, want de Chinese fabrikant richt zich juist op betaalbare EV’s. Toch voorziet Leapmotor de vernieuwde B10 en B01 van een 800 volt-platform. Daarmee haalt het merk techniek naar het budgetsegment die je normaal eerder bij duurdere modellen verwacht.

800 volt-boordnet voor Leapmotors

Volgens CarNewsChina kunnen de Leapmotor B10 en B01 dankzij de 800 volt-techniek in 16 minuten van 30 naar 80 procent laden. Het hogere voltage maakt hogere laadvermogens mogelijk en kan bovendien voordelen opleveren voor de technische opbouw van de auto, omdat sommige kabels dunner kunnen worden uitgevoerd.

Leapmotor 800 volt
(Afbeelding: Leapmotor)

Leapmotor is zelfverzekerd over de stap. Vicepresident Cao Li zegt tegen CarNewsChina: “Zelfs als concurrenten Leapmotor vandaag nog proberen in te halen, lukt dat ze mogelijk pas volgend jaar.”

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Wanneer Nederlandse Leapmotor-modellen het nieuwe 800 volt-platform krijgen, is nog niet bekend. Het merk heeft nog niets gezegd over een eventuele Europese uitrol van deze vernieuwde B10 en B01.

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Stijn Kuster
Geschreven door Stijn Kuster

Stijn Kuster is een echte autofanaat en coördineert alles wat Autovisie online doet. Een Mazda RX-7 FD staat hoog op zijn verlanglijstje.

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