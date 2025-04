Deel dit: Share App Mail Tweet

Leapmotor B01: wordt dit de Tesla Model 3-killer van Stellantis?

Leapmotor, het merk dat samenwerkt met het Europese Stellantis, laat de nieuwe B01 zien. De EV moet concurrentie bieden aan auto’s als de Tesla Model 3.

Foto’s van de nieuwe Leapmotor duiken op bij het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie. Vooralsnog kunnen we enkel met zekerheid zeggen dat deze auto op de Chinese markt geïntroduceerd wordt. Of hij ook echt naar Europa komt, is nog maar de vraag.

Leapmotor B01 als Tesla Model 3-concurrentie

De Leapmotor B01 kan uiteindelijk wel in de Stellantis-showrooms te zien zijn. Voor het Nederlandse portfolio zou het geen vreemde stap zijn. Ze hebben met de C10 al een SUV en de T03 doet in het kleinste segment mee.

De B01 staat op hetzelfde platform als de C10, maar is een echte sedan. Het ontwerp doet wellicht een beetje denken aan de Xpeng P5. Die auto kwam na negatieve reviews nooit in Europa op de markt. Hopelijk gaat het de B01 beter af.

De Leapmotor B01 is in ieder geval een stuk langer. Met 4,77 meter is hij zelfs 5 centimeter groter dan de Tesla Model 3. Over accupakketten is nog niets bekend. Wel weten we dat er in het Verre Oosten keuze is uit twee elektromotoren: een met 218 en 179 pk. Het gewicht van de EV bedraagt 1.660 kg.

Wat verder opvalt, is dat de Leapmotor B01 een Lidar op het dak heeft. Deze scanner in combinatie met een sterke chip moet ervoor zorgen dat hij – in ieder geval in China – voor een deel autonoom kan rijden in de stad en op snelwegen. In Europa werken dat soort systemen veelal nog niet.

