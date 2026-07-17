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Deze Japanse sportauto lijkt exotisch, maar is eigenlijk een degelijke en betaalbare occasio

Ben je op zoek naar een sportieve occasion, maar wil je betrouwbaarheid en betaalbaarheid niet opgeven? Dan ben je bij de Toyota GT86 aan het goede adres. Hij lijkt exotisch, maar is behoorlijk degelijk.

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In bovenstaande Occasion Battle vergelijken we de Toyota GT86 met de Mazda MX-5 RF. Beide zijn betrouwbare, maar er leuke auto’s.

De Toyota GT86

De Toyota is volwassen en mooi. Zijn lijnen zijn scherper en de neus is langer en eleganter dan het standbeeld dat ik voor hem in mijn herinnering had opgericht. En ook die coupélijn is klassiek en de bekroning van een atletisch lijf, waarbij de wielkasten prachtig boven de taillelijn uitkomen. Een tijdloze occasion, waaraan je onmiddellijk afziet waar het om draait bij deze compacte coupé: lekker sturen. Die indruk wordt sterker in de cockpit, waar het stuur mooi rechtop en relatief dicht bij het dashboard staat en je zo bijna het 911-gevoel geeft.

Ook de hoge kwaliteit van de gebruikte materialen, instrumenten en goede ergonomie bevestigen de indruk van een serieuze sportauto. Zelfs de spielerei met glimmers of futuristische meters, waaraan Japanners zich wel eens schuldig maken, is afwezig en leidt niet af. De stoelen zitten goed en het stuur ligt lekker in de hand. Net als de pook, hoewel je in deze occasion bij de eerste actie vooral teleurstelling vastpakt, want het blijkt een automaat te zijn.

Nu is die op zichzelf helemaal niet slecht en voor sommige mensen juist een pre vanwege het extra bedieningsgemak, maar wij missen door de vele kilometers die we met onze GT86 duurtester ooit hebben gemaakt toch die heerlijke handbak. Want die schakelde precies en met stevige korte slagen. Daardoor heb je meer interactie met je auto, want goed schakelen is een heel aantrekkelijk onderdeel van het rijspel met deze moderne klassieker van Toyota.

Boxermotor

De boxermotor heeft niet die typische, roffelende Imprezaklank van weleer, maar hij gromt er wel aangenaam op los. Net genoeg om je een sportief gevoel te geven, maar wij zouden toch nog wat andere luchtfilters dan wel uitlaten overwegen om meer van het geluid te kunnen genieten. En 200 pk is weliswaar genoeg voor voldoende tempo, maar je hebt altijd het gevoel dat de occasion meer aankan.

Omdat hij altijd wil spelen als je daarom vraagt. Insturen wordt op de limiet in eerste instantie beantwoord met een vleugje onderstuur, maar omdat hij minder straf geveerd is dan de BRZ en diagonaal wat rolt, kun je eerder op het gas. Dan kun je spelen met wat overstuur, mede dankzij die Prius-banden die juist gekozen zijn omdat ze niet al te veel grip bieden. Deze Michelins Primacy hoeven hier niet verstandig of zuinig te zijn, maar mogen met deze GT86 spelen en zich even ontspannen laten gaan. Daar helpt ook het voorspelbare torsendifferentieel bij dat standaard op deze Toyota zit.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Daarmee is het in natte weersomstandigheden een heerlijke driftauto; in droge omstandigheden kom je daarvoor wat vermogen tekort. In de Autovisie Supertest van 2012 noemden we het de revelatie van dat jaar en een altijd goedgehumeurde speelkameraard. En daar doen we 14 jaar later niets aan af. Deze GT86 voelt ook na 130.000 kilometer nog strak en fris aan. Bovendien is hij nog steeds bereid om met elke bocht te spelen.

Aandachtspunten Toyota GT86-occasions

De GT86 is mechanisch minder exotisch dan zijn looks doen vermoeden, maar zorgenvrij wordt hij pas met aantoonbaar onderhoud. De Subaru-boxer moet tijdig verse olie krijgen om problemen te voorkomen. De motor kent wat aandachtspunten. Olielekkage rond distributiedeksel of kleppendeksels en bobineproblemen komen voor. Vroege exemplaren kregen een terugroepactie voor de klepveren, dus controleer of die is uitgevoerd en vooral of de motor daarna netjes loopt.

Veel GT86-occasions hebben trackdays en driftsessies gezien. Check daarom remmen, banden, sperdifferentieel, uitlijning en sporen van schadeherstel extra kritisch. Bij deze auto zijn een aftermarket infotainmentsysteem, achterlichten en spruitstuk gemonteerd. Fijn als de originele onderdelen aanwezig zijn, maar kijk ook naar APK-waardigheid, foutcodes en geluidsniveau. De automaat is betrouwbaar, maar minder geliefd dan de handbak; schokken of traag schakelen duidt op problemen.