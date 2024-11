Deel dit: Share App Mail Tweet

Porsche Taycan-klanten krijgen het erg zwaar

Koekjes met chocoladestukjes? Of met chocola eroverheen? Of toch lekker naturel? En van welk merk dan? Wie in de supermarkt voor een overvol schap staat, weet hoe vervelend keuzestress is. Taycan-kopers gaan daar nu ook mee kampen. Het gamma wordt aangevuld met een nieuwe Porsche Taycan GTS en er is nu vierwielaandrijving leverbaar op de basisversie van de Duitse EV. Aan keuze geen gebrek.

Begin dit jaar werd Porsches eerste EV voorzien van een technische update. Op dat moment was de elektrische auto vijf jaar op de markt en in die periode noteerde de Porsche Taycan goede verkoopcijfers. Niet gek, want er was voor ieder wat wils.

Talloze uitvoeringen

De Taycan (die je in de carrosserievarianten Sedan, Sport Turismo en Cross Turismo kunt krijgen) kende al de naamloze basisuitvoering, de 4S, de Turbo en de Turbo S. Dit jaar kwamen daar de belachelijk sterke Turbo GT en de Turbo GT met Weissach Pack bij (helaas verliep onze eerste rijtest daarmee niet zoals gepland). Keuze genoeg, zou je zeggen, maar daar denkt Porsche anders over. Het introduceert nu nog meer uitvoeringen.

Porsche Taycan GTS aan gamma toegevoegd

Het GTS-label is Porsche-liefhebbers niet onbekend. Deze sportieve uitvoering wordt tussen de 4S en de Turbo gepositioneerd. Allereerst even de cijfertjes, want daar ben je natuurlijk benieuwd naar. Tijdens launch control of wanneer je de push-to-pass-knop indrukt, heb je maar liefst 700 pk tot je beschikking, dat is ruim 100 pk meer dan voorheen. Goed voor een 0 tot 100-tijd van slechts 3,3 seconden. Daarbij hoor je aan boord een uniek geluidsprofiel, vergelijkbaar met dat in de Turbo S.

De GTS is te herkennen aan de zwarte of antracietgrijze accenten van het exterieur. Vink je het Sport Design-pakket aan, dan krijg je een voor- en achterspoiler met zwarte details en hoogglans zwarte spiegelkappen. De standaard 20-inch Turbo Aero-wielen en optionele 21-inch wielen zijn alleen op de Porsche Taycan GTS in het antracietgrijs gespoten.

Binnenin tref je veel donker leer en Race-Tex, zoals Porsche zijn alcantara-achtige materiaal noemt. Verder worden GTS-modellen standaard geleverd met de 18-voudig verstelbare sportstoelen en het GT-sportstuur met schakelaar voor de rijmodi. Ook het Sport Chrono-pakket is altijd aangevinkt en biedt een trackmodus en de push-to-pass-mogelijkheid.

Porsche Taycan 4 nu ook als sedan

Het Taycan-nieuws houdt daarmee nog niet op. De basisuitvoering met vierwielaandrijving was tot nu toe enkel als Cross Turismo-variant te bestellen. Dat verandert nu, want ook de sedanversie is voortaan als Taycan 4 (dus niet de 4S) te krijgen. Net als de achterwielaangedreven instapper heb je 408 pk onder je rechtervoet, tenzij je Performance Battery Plus aanvinkt, waarmee het vermogen stijgt tot 435 pk.

Dankzij de extra elektromotor op de vooras, weet de Taycan 4 in 4,6 seconden naar 100 km/h te accelereren. Ondanks een extra 80 kilogram aan gewicht, is dit 0,2 seconden sneller dan de achterwielaandrijver. De voorste elektromotor helpt overigens enkel wanneer dat nodig is. De actieradius bedraagt 559 kilometer (643 kilometer met optionele Performance Battery Plus), dat is zo’n 35 kilometer minder dan de achterwielaandrijver.

Zowel de Porsche Taycan 4 als de Taycan GTS zijn vanaf nu te bestellen. De eerste leveringen vinden begin volgend jaar plaats.