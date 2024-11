Deel dit: Share App Mail Tweet

BMW-liefhebber beleeft rotdag als eland garage binnendringt

Tja, die zin hebben wij ook nooit eerder getypt. Toch is dat wat er gebeurde vlakbij het Zweedse Gothenburg. Een paniekerige eland berokkent de nodige schade wanneer hij de garage van BMW-liefhebber Viktor Örtegren binnendringt.

In die garage zien we ook twee BMW 8-Series van de eerste generatie en een 3-Serie van de E36-generatie staan. Die bleven helaas niet onbeschadigd.

Eland trapt BMW 8-serie kapot

Een video van het tafereel gaat nu viral en heeft zowaar het Zweedse nieuws heeft gehaald. De cameraman had zich verdekt opgesteld achter een boot en filmde hoe de eland in de buurt van zijn BMW’s loopt. “Het dier kwam met zijn poten in een autoband”, zo vertelde Örtegren aan de lokale pers. In paniek probeerde hij weg te komen.

Even later zien we de eland met zijn enorme gewei buiten lopen. De eland komt er dus goed vanaf, de BMW’s helaas niet. Bij zijn vluchtpoging heeft de eland met zijn lange poten zowel de E36 als een van de 8-Series kapotgetrapt.

Örtegren is BMW-specialist en de net gespoten E36 is van een klant. De auto was eigenlijk bijna klaar. De spiegel, sideskirt en het zijscherm van de 3-Serie is beschadigd. Toch is het de 8-Serie die het zwaarst gehavend is. Te zien is hoe de deur, spiegel, zijschermen, motorkap en voorbumper van de 8-Serie compleet vernield is.