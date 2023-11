Deel dit: Share App Mail Tweet

Porsche 911 met klapkoplampen is een treurige verschijning

Niet schrikken. Dit is niet de nieuwe Porsche 911 of een restomod. Deze Porsche 911 met klapkoplampen is een render van Glen Cordle en is dus alleen een digitaal kunstwerk.

Klapkoplampen zijn vandaag de dag niet meer in productie. Tenminste, als je die van de Volvo EX90 niet meerekent.

Klapkoplampen op een Porsche 911

Klapkoplampen, zoals je kan kennen van bijvoorbeeld de Mazda MX-5, Honda NSX of Volvo 480, zijn niet in productie omdat de opstaande lichtunits onveilig zijn voor voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers tijdens een aanrijding. Desondanks vinden veel liefhebbers het designkenmerk cool.



Ook bij Porsche zijn ze niet vreemd met klapkoplampen. Zo hadden de 914 en de 944 de klaplampen en beschikte ook de 928 over bijzondere verlichting aan de voorkant, al zijn lampen anders dan van de andere twee modellen.

De 992

De Porsche 911 had nooit klapkoplampen, en dat is een goede keuze van de fabrikant geweest. Als je de ovale lampen van de 992 vervangt door lampen die je weg kunt klappen, wordt het model een treurige verschijning.

Hoewel de lampen lijken op die van een Honda NSX, geeft de kunstenaar aan dat de NSX, Mazda RX-7, Corvette en Toyota MR2 allemaal niet zijn gebruikt om deze render te maken.

Wat vind jij van een Porsche 911 met klapkoplampen

