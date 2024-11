Deel dit: Share App Mail Tweet

Porsche 911 GT3 verandert in Ford Mustang tijdens dragrace

Een dragrace in de Verenigde Staten tussen een Ford Mustang en Porsche 911 GT3 is in tranen geëindigd.

Op basis van het stereotype zou je verwachten dat de Mustang het publiek heeft gebruikt als bowlingkegels of dat de muscle car genadeloos hard de muur in is gegaan. Maar niets is minder waar.

Porsche 911 GT3 crasht tijdens dragrace

De Ford Mustang laat de Porsche 911 GT3 al in de eerste meters stofhappen nadat de Duitse sportwagen slecht van zijn plek komt. Daarna gaat het pas echt mis voor de Porsche. Inderdaad, het is ditmaal niet de Mustang die in de kreukels eindigt.

Op het filmpje dat nu viral gaat op het internet is te zien hoe de 911 GT3 van de 991-generatie tractie verliest. Anders dan de talentvolle bestuurder die deze 2.000 pk sterke Lamborghini ternauwernood wist te redden, lukt het de Porsche-rijder niét om zijn bolide uit de muur te houden.

Hoe het met de bestuurder en zijn auto is afgelopen, is niet bekend. Wel is duidelijk te zien dat de complete voorkant aan gort gereden is. Pijnlijk, want een gebruikte Porsche 911 GT3 van de 991-generatie kost je in Nederland al gauw 130.000 euro.

Veranderd in Ford Mustang

Vanwege het stereotype over Mustangs die de controle verliezen, stelt men nu dat deze Porsche in een Mustang is veranderd. Ook grapt iemand: “De Mustang-bestuurder trok een Uno Reverse-kaart.”