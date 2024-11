Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 4 sportieve stationwagens zijn nu betaalbaar als occasion

In de markt voor een praktische pk-bom? Deze sportieve stationwagens pik je inmiddels voor niet al te veel geld op als occasion.

Een tijdje geleden plaatsten we de Volvo V70 R en Saab 9-3 Turbo X tegenover elkaar in deze aflevering van de Occasion Battle. Vandaag tijd voor vier enigszins betaalbare alternatieven.

Vier sterke stationwagens als betaalbare occasion

‘Betaalbaar’ is natuurlijk een rekbaar begrip. Maar wetende dat deze tweedehands superstations een aanzienlijk hogere nieuwprijs hadden, maakt ze nu relatief voordelig.

1. Opel Insignia OPC

Zowaar het immer burgerlijke Opel heeft een heus sportlabel: OPC. Onder die vlag bouwde Opel een Insignia. Destijds was Opel net als Saab onderdeel van General Motor en dus kent de Opel onderhuids veel gelijkenissen met de zojuist genoemde Turbo X.

Zo tref je onder de kap ook een 2,8-liter V6 en is de Opel ook uitgerust met het elektronische sperdifferentieel op de achteras. De Insignia OPC levert echter 325 pk en 400 Nm koppel. De stationwagenversie koop je vanaf zo’n 10.000 euro.

2. BMW E91 335i

Toen de V70 R in de Volvo-showroom stond, kon je bij BMW aankloppen voor een potente 3-serie. De stationwagenvariant heeft modelcode E91 en kwam als 335i. In het vooronder een geblazen 3,0-liter zes-in-lijn met 306 pk en 400 Nm gekoppeld aan een handbak of automaat.

De xDrive-versie verdeelt het vermogen over vier wielen, maar wie met een theatrale rookwolk de bocht door wil sturen, kan beter voor de achterwielaandrijver kiezen. E91 335i’s vind je momenteel tussen de 11.000 en 21.000 euro.

3. Ford Focus ST Wagon

Ford staat bekend om zijn prettig sturende auto’s. Een interessant alternatief voor de Volvo en Saab kan de stationwagenvariant van de derde generatie Focus zijn. Uiteraard wel met ST-badge. Die uitvoering komt immers met een 250 pk en 360 Nm sterke 2,0-liter EcoBoost-viercilinder.

Een tandje minder dan het vermogen in de reeds genoemde Zweedse stationwagens, maar met een leeggewicht van 1.250 kilogram is de Ford ook een stuk lichter. Prijzen beginnen bij zo’n 12.500 euro op Gaspedaal.nl.

4. Audi S4 Avant

Van Audi kennen we uit dit tijdperk de S4 van de B7-generatie. Voorin geen zescilinder, maar een 4,2-liter V8. De machtige achtpitter produceert maar liefst 344 pk en 410 Nm koppel, wat door het befaamde Quattro-systeem naar alle vier wielen wordt gestuurd.

Wel is de achtcilinder nogal dorstig. Het gecombineerde verbruik bedraagt volgens Audi maar liefst 1 op 7,5. Houd dus nog wat geld achter de hand voor benzine. Exemplaren met hoge tellerstanden koop je vanaf minder dan 10.000 euro. Prijzen van versere occasions lopen gauw op.

