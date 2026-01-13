Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe trajectcontrole A12: hier moet je vanaf vandaag goed op jouw kilometerteller letten

In Nederland vind je vanaf vandaag een nieuwe trajectcontrole. Op nog een stuk van de A12 wordt nu de snelheid van jouw auto nauwlettend in de gaten gehouden.

De A12 is een belangrijke snelweg in Nederland. Hij verbindt de Duitse grens met Arnhem, Utrecht, Gouda en Den Haag. Het is dus een van de verkeersaorta’s van ons land.

Nieuwe trajectcontrole A12

Momenteel zijn er al twee trajectcontroles op de A12: tussen het Prins Clausplein en Den Haag Centrum, en bij Utrecht, tussen Lunetten en Oudenrijn. Vanaf vandaag is er nog een actief tussen Zoetermeer en Nootdorp. Het Openbaar Ministerie geeft aan dat de nieuwe controle is ingesteld, omdat er de afgelopen vijf jaar 76 ongelukken zijn gemeld.

Opvallend is dat de trajectcontrole op de A12 maar één kant op werkt. Enkel van Zoetermeer richting Nootdorp word je gecontroleerd. Is de gemiddelde snelheid te hoog? Dan krijg je een bekeuring. Overigens kun je best hard door een trajectcontrole zonder een boete te krijgen.