Meer dan 30.000 Volvo EX30’s moeten terug naar dealer: “Dit kan leiden tot brand in de accu”

Als er iets is dat ongelofelijk eng is, dan is het een accubrand. En juist om die reden worden nu meer dan 30.000 Volvo EX30’s teruggeroepen. Gelukkig betreft het geen Nederlandse Volvo’s, maar toch is het belangrijk dat iedere (toekomstige) EX30-koper rekening houdt met het probleem.

Het probleem heeft enkel plaatsgevonden bij de Volvo EX30 Single Motor Extended Range– en Twin Motor Performance-modellen uit de modeljaren 2024-2026 die uitgerust zijn met een accu van het Chinese Sunwoda. Deze zijn verkocht in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Malta en Turkije. Mocht je dus ooit een importauto uit een van deze landen willen kopen, controleer dan bij de dealer of de terugroepactie is uitgevoerd.

Volvo EX30 in het brand vliegen

Er vliegen momenteel niet massaal Volvo EX30’s in het brand. Wereldwijd zijn er meer dan 30.000 betrokken bij het probleem en slecht bij 0,02 procent zijn daadwerkelijk problemen geconstateerd. Dit betekent ook niet dat er zes auto’s in brand zijn gevlogen, maar dat er in ieder geval een oververhitting geconstateerd is.

“In zeldzame gevallen kan de accu oververhit raken wanneer deze tot een hoog niveau wordt opgeladen, wat in het ergste geval kan leiden tot brand in de accu”, zo laat Volvo Nederland aan Autovisie weten. “Er zijn geen meldingen van persoonlijk letsel en het aantal gemelde incidenten is erg klein.”

Toch is het goed – en logisch – dat de fabrikant dit serieus en snel aanpakt. Elektrische auto’s die mogelijk in brand vliegen zijn bepaald niet goed voor je imago. En Volvo krijgt al de nodige kritiek te verduren.

Momenteel lijkt Volvo overigens nog geen directe oplossing te hebben voor het probleem. “Volvo is van plan om zo snel mogelijk een terugroepactie te starten om de betreffende auto’s te repareren. In de tussentijd neemt Volvo contact op met alle getroffen eigenaren om hen te vragen het maximale laadniveau van hun auto te beperken tot 70 procent. Volvo neemt opnieuw contact met hen op zodra er een oplossing beschikbaar is”, zo meldt de Nederlandse tak van het merk.