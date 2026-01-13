Deel dit: Share App Mail Tweet

Skoda’s 7-zitter krijgt een naam: Peaq is de grootste auto van het merk

Skoda maakt de naam bekend van de nieuwe grootste SUV in het productiegamma. De 7-zitter draagt de naam Skoda Peaq.

Autofabrikanten doen er tegenwoordig van alles aan om de aandacht naar een model te trekken. Zo onthullen ze eerst een conceptmodel, dan wordt de naam onthuld, krijgen we gecamoufleerde foto’s te zien van het exterieur, lekt er ‘per ongeluk’ een foto van het interieur uit en tot slot tonen ze de volledig nieuwe auto.

Skoda Peaq

De Skoda Peaq zit nu ergens midden in dit marketingfeestje en dus is enkel nog de naam en het conceptmodel bekend. De Peaq is het productiemodel van de Vision 7S, die al in 2022 werd getoond.

Het conceptmodel van de Skoda Peaq is volledig elektrisch en heeft een groot 89 kWh-accupakket. Hiermee zou je tot 600 kilometer moeten kunnen rijden en tot 200 kW moeten kunnen laden. Let wel, dat zijn dus de specificaties die inmiddels vier jaar geleden zijn genoemd. Of dit nog klopt met het uiteindelijke productiemodel is nog maar de vraag.

De Skoda Peaq wordt in de zomer van 2026 onthuld. Tegen die tijd weten we veel meer over de SUV.