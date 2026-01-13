Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze sportieve occasion is niet alleen een snelle variant van een bekend model, maar ook dagelijks te gebruiken

Plezier achter het stuur hebben, maar je auto wel nog dagelijks kunnen gebruiken. Als je dat wilt kom je al snel bij kleine sportieve auto’s uit. Ze zijn licht, wendbaar en geven veel rijbeleving. Toch zijn ze ook prima als boodschappenauto te gebruiken. We vergelijken drie snelle hatchbacks voor je, die als occasion maximaal 15.000 euro kosten. Alle drie zijn ze niet alleen geschikt voor dagelijks gebruik, maar ook om mee op het circuit te rijden.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Kleine sportieve occasion voor 15.000 euro

Deze week kijken we naar sportieve auto’s waarmee je zowel in de stad, als op het circuit mee overweg kunt. Deze occasions kosten maximaal 15.000 euro en kunnen meer dan twee personen vervoeren. Moet je niks weten van een Opel Corsa OPC, kijk dan naar de Mini Cooper S van dinsdag, of de optie waar we aankomende zaterdag mee komen.

Opel Corsa OPC (2007 – 2015)

De eerste Opel Corsa OPC is gebouwd op basis van de vierde generatie Corsa en heeft prestaties als uitgangspunt. Dat merk je direct, doordat de vooras veel grip biedt en het stevige onderstel uitnodigt tot hoge bochtsnelheden. De occasion reageert fel en vraagt om een sportieve rijstijl. De Recaro-racestoelen zitten uitstekend, al oogt het interieur wat gedateerd.

(Afbeelding: AutoTrack / AG Auto’s) (Afbeelding: AutoTrack / AG Auto’s) (Afbeelding: AutoTrack / AG Auto’s) (Afbeelding: AutoTrack / AG Auto’s)

(Afbeelding: AutoTrack / AG Auto’s) (Afbeelding: AutoTrack / AG Auto’s) (Afbeelding: AutoTrack / AG Auto’s) (Afbeelding: AutoTrack / AG Auto’s)

De turbomotor van voelt rauw en levendig aan en past goed bij het karakter van de auto. Voor maximaal 15.000 euro staan er 24 occasions op Gaspedaal.nl te koop, waarbij de prijzen beginnen bij 4.000 euro. In het Gelderse Ulft staat een nette zwarte Opel Corsa OPC ‘Nürburgring Edition’ (2012, 128.865 km) te koop voor 10.950 euro. Deze editie heeft als leuke extra een sperdifferentieel, waardoor je meer grip hebt met de voorwielen en harder door een bocht kunt dan bij de andere auto’s.

Let hierop bij deze occasion

De versnellingsbak van de Opel Corsa OPC verdient extra aandacht. Vreemde geluiden wijzen vaak op slijtage en een revisie kost al snel meer dan duizend euro. Let tijdens een proefrit ook op de motortemperatuur van de occasion. Een defecte koelventilator komt voor en reparatie of vervanging kost meestal enkele honderden euro’s.