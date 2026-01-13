Deel dit: Share App Mail Tweet

BMW en Audi pas op! Deze premium Renault Filante is luxer dan je denkt

Hoewel Renault lekker bezig is met zijn nieuwe elektrische auto’s, heeft het niet echt een auto die zich kan meten met de duurdere premiummodellen van merken als BMW en Audi. Daar moet deze Renault Filante verandering in brengen.

Overigens is het niet zo dat Renault geen concurrerende modellen biedt voor Duitse premiums. Zo wist de Renault Rafale eerder de dubbeltest van de BMW X2 te winnen. Echter, een auto in het segment van de BMW X5 heeft het merk niet.

Renault Filante als BMW-concurrent

En die gaat er vooralsnog in Nederland ook niet komen. De Renault Filante wordt maart 2026 in Zuid-Korea geïntroduceerd en zal later ook in Zuid-Amerika en de Golfstaten op de prijslijst staan. Het topmodel van Renault zou dus eerder moeten concurreren met modellen van Genesis dan met die van BMW en Audi.

De Renault Filante is 4,92 meter lang, 1,64 meter hoog en 1,89 meter breed. Hiermee komt hij behoorlijk in de buurt van de afmetingen van een BMW X5.

In het interieur vind je mooie afwerking met grote stoelen, een gigantisch panoramadak en zelfs een scherm voor de bijrijder – waar hebben we dat eerder gezien? Ook beschikt deze Renault over noodstuurassistentie, een digitale binnenspiegel en detectie van achtergelaten kinderen. Een primeur voor het concern.

De Renault Filante wordt in Zuid-Korea gebouwd en staat op een Geely-platform. Net als de basis wordt de 1,5-liter viercilinder benzinemotor ook al gebruikt door Volvo. Deze vierpitter werkt samen met twee elektromotoren. Het systeemvermogen bedraagt in totaal 250 pk en 565 Nm aan koppel.

Voor Nederland?

Vooralsnog is de Renault Filante dus enkel gericht op markten buiten Europa. De vraag is of dit ook betekent dat dit model nooit naar ons continent komt. Renault heeft eerder modellen naar Nederland gehaald die eigenlijk voor een andere markt bedoeld zijn.