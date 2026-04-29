Nederlandse politie haalt kart van de weg: ‘Hij mag 90 km/h’

Afgelopen week plukte de politie een kart van de weg tijdens een verkeerscontrole op het Frederiksplein in Amsterdam. “Een voertuig dat wij ook niet vaak tegenkomen in het centrum.”

Het is toch niet de bedoeling dat je met een kart de openbare weg op gaat? Voor de meeste go-karts is rijden op straat inderdaad verboden. Toch zijn er uitzonderingen: sommige karts vallen binnen de L7e-voertuigcategorie en zijn daarmee wél straatlegaal. Eerder trok Autovisie er zelf op uit met zo’n kart. Dat avontuur bekijk je in de video hierboven.

Ook de go-kart die Basisteam Centrum-Amstel controleerde was er zo een. “Deze straatlegale kart is door het RDW goedgekeurd, heeft een officieel kenteken en mag maximaal 90 km/h”, schrijft de politie op Facebook. Je mag er dus zelfs mee de snelweg op. Of je dat moet willen, is een tweede.

Uiteraard moet de kart wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Denk aan de juiste verlichting, spiegels en een gordel. Die laatste hoef je niet te dragen wanneer je een helm opzet. Wij zouden beide aanraden, al blijft het altijd een risicovolle onderneming om met zo’n apparaat de weg op te gaan. Vrijwel alle straatlegale karts zijn Kreidler SMC F’s. Op dit moment staat er een te koop.

Huren in Amsterdam

De karts hierboven zijn vermoedelijk van een bedrijf in Amsterdam dat ze verhuurt. Voor 75 euro kun je een uurtje rondcrossen door de stad, al kan het zijn dat een verkeerscontrole van de politie wat van die tijd in beslag neemt. En let op: om een L7e-kart te besturen is een autorijbewijs vereist.