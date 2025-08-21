Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze goedkope kart mag je zonder helm de snelweg op

Ondanks ze velen regels en wetten, mogen er in Nederland opvallende voertuigen op de snelweg door de L7e-categorie. Zo is het toegestaan om met een kart op de snelweg te rijden, zelfs zonder helm.

De l7e-categorie kun je kennen van quads, trikes en microcars. Het zijn voertuigen waarmee je tot maximaal 90 km/h mag rijden en die wel de openbare weg op mogen. Zo zijn de Mobilize Duo en Microlino als L7e te bestellen.

Zonder helm op de snelweg

De L7e-klasse vereist een helm of een gordel en aangezien deze kart een gordel heeft, hoef je geen helm te dragen. De kart is bepaald geen veilig voertuig voor de openbare weg en daarom dragen we in bovenstaande video wél een helm.

Deze kart mag op de openbare weg

Een kart goedgekeurd krijgen voor de openbare weg is niet makkelijk. Toch kreeg Kreidler het voor elkaar om een Taiwanese SMC F Kart door de strenge Duitse TÜV-regelementen te loodsen. Als een voertuig ergens in Europa is goedgekeurd, kun je het eenvoudig op kenteken zetten in alle EU-landen.

Een kart voor de openbare weg kopen

Een Kreidler SMC F Kart vinden is niet makkelijk. Momenteel staan er enkel wat te koop in Duitsland. Overigens moet je geen spectaculaire rijeigenschappen verwachten. Hoewel het grappig is om met de kart op de openbare weg te rijden, heeft hij slechts 8 pk, een CVT-automaat en is de achteras niet gesperd. Het is dus geen échte race-kart.

Kreidler SMC F Kart. (Afbeelding: Kleinanzeigen) Kreidler SMC F Kart. (Afbeelding: Kleinanzeigen)

In Duitsland vinden we al een exemplaar voor 4.300 euro. Let wel, hier komen de importkosten dus nog bij. Daarbij staat deze specifieke occasion nu niet op kenteken, maar dat kan dus wel!