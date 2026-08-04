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Nederlander maakt zijn Hyundai met speciale trekhaakkoffer aerodynamischer en ruimer

Onze ooster- en zuiderburen kijken ongetwijfeld ieder jaar weer hun ogen uit als de Nederlandse vakantieoptocht begint. Met z’n allen onderweg in verschillende voertuigen naar de zon komen er soms bijzondere kunstwerken voorbij. Bijvoorbeeld deze Hyundai met een speciale aero tail.

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Met de komst van elektrische auto’s, steeds strengere emissie-eisen en duurdere brandstoffen is aerodynamica belangrijker dan ooit. Daarom zijn trekhaakkoffers soms een handigere keuze dan dakkoffers.

Hyundai Ioniq met speciale trekhaakkoffer

De Nederlander in deze Hyundai heeft de trekhaakkoffer nog verder geoptimaliseerd. Met een strak doek over de koffer glijdt de lucht ongetwijfeld gemakkelijker langs de extra opbergruimte.

Hoewel dit misschien geen gigantisch verschil maakt, kan het op lange snelwegritten zeker voordeel opleveren. Op hogere snelheid is luchtweerstand immers de grootste vijand van de actieradius.

Gezien het accupakket van deze Hyundai Ioniq slechts 28 kWh aan bruikbare capaciteit heeft, goed voor een NEDC-actieradius van 280 kilometer, is ieder procentje mooi meegenomen. Snelladen kan de Hyundai met maximaal 70 kW. Overigens kun je ook een compleet onderkomen in zo’n koffer meenemen.