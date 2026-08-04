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Unieke occasion met Ferrari-motor koop je nu voor 16.900 euro

Een Ferrari-motor in een voorwielaangedreven sedan. Het klinkt als een krankzinnig idee en daar hoorde destijds ook een krankzinnig prijskaartje bij. De Thema 8.32 was de duurste Lancia ooit, maar nu staat er een occasion te koop voor 16.900 euro.

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In bovenstaande video rijdt Autovisie-redacteur Peter Hilhorst met de bijzondere Italiaan. Hij laat niet alleen zien hoe de Thema rijdt, maar ook horen hoe heerlijk de achtcilinder klinkt.

Lancia met Ferrari-motor

Onder de motorkap ligt een 2,9-liter V8 die is afgeleid van de motor uit de Ferrari 308. De krachtbron is goed voor 205 pk en 263 Nm aan koppel. Dat vermogen gaat via een handgeschakelde vijfversnellingsbak naar de voorwielen. De naam 8.32 verwijst overigens naar de acht cilinders en 32 kleppen.

Maar niet alleen de motor maakt deze Lancia bijzonder. De Thema heeft ook een prachtig interieur met veel hout en ouderwetse leren stoelen. Alleen al bij het zien van de foto’s weet je hoe deze auto vanbinnen ruikt. Aan de buitenkant heeft hij ook nog een elektrisch uitklapbare achterspoiler.

De occasion

De gevonden occasion komt uit 1988 en heeft iets meer dan 180.000 kilometer op de teller. Voor een auto van bijna veertig jaar oud, valt dat erg mee. Helemaal zorgeloos zal zo’n complexe Italiaanse klassieker waarschijnlijk niet zijn, maar veel meer karakter krijg je voor 16.900 euro niet.