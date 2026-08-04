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Volkswagen Polo van zijn troon gestoten: deze occasion willen Nederlanders nu hebben

In de eerste helft van 2026 was de Volkswagen Golf de populairste occasion van Nederland. De C-segmenter streeft de Polo voorbij.

De Volkswagen Polo is niet langer de populairste occasion van ons land. Volgens het jongste AutoScout24 Marktrapport is deze positie het afgelopen halfjaar overgenomen door de Volkswagen Golf.

Volkswagen Polo niet meer populairste occasion

Hierbij is er sprake van ouderwets stuivertje wisselen: de Polo zakte van plek één naar plek vijf, terwijl de Golf plek vijf voor plek één verruilde.

PositieModel
1Volkswagen Golf
2BMW 3-serie
3Mercedes-Benz C-klasse
4Volkswagen Tiguan
5Volkswagen Polo
6BMW 5-serie
7Audi A3
8Ford Focus
9Volvo XC60
10Volvo XC40

Nieuwkomers in de top tien van meest gezochte occasions zijn de BMW 3-serie (2) en de Mercedes-Benz C-klasse (3). De Volkswagen Tiguan behaalde de vierde plek (voorheen plek 6). De BMW 5-serie (6), Audi A3 (7), Ford Focus (8), Volvo XC60 (9) en Volvo XC40 (10) maken de top tien compleet.

Meest gewilde carrosserievarianten

AutoScout24 zette ook de meest gewilde carrosserievarianten van het afgelopen halfjaar op een rij. In vergelijking met het eerste halfjaar van 2025 staan SUV’s nog steeds op de eerste plaats. Hatchbacks maken een opmars en staan op de tweede positie. Dat gaat ten koste van stationwagons, die naar plek drie zakken.

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Opel Grandland. (Afbeelding: Martijn Bravenboer)

Dankzij het zonnige voorjaars- en zomerweer zijn cabrio’s naar de vijfde plek gestegen van de top tien. Van alle carrosserievarianten zijn campers de grootste dalers. Door de aangescherpte regels zijn campers een stuk minder gewild. Binnen de carrosserievarianten-top tien zijn kampeerauto’s van de vijfde naar de negende plek gezakt.

Volkswagen Polo
(Afbeelding: Volkswagen)

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