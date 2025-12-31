Deel dit: Share App Mail Tweet

Na tientallen jaren moet bekend Nederlands circuit sluiten: grond gaat naar Defensie

Het Midland Circuit in Lelystad moet zijn deuren sluiten om plaats te maken voor Defensie. Het is een harde klap voor de familie die de baan al meer dan veertig jaar runt.

De grond is nodig voor Defensie, nu definitief besloten is dat Lelystad Airport de thuisbasis wordt voor de luchtmacht en zijn gevechtsvliegtuigen. Defensie zegt daarvoor zo’n 150 tot 240 hectare aan extra grond nodig te hebben.

Uitbreidingsplannen van Defensie

Door die uitbreidingsplannen moet niet alleen het Midland Circuit opdoeken, ook het nabijgelegen kartcentrum, modelbouwracebaantje en een bedrijf voor sierbestrating moeten plaatsmaken.

Ook de RDW en heeft er een groot testterrein. De helft van die testbaan wil Defensie zich toe-eigenen. De RDW alsook de daar gevestigde politieacademie zullen op termijn verhuizen naar Marknesse. Daar wordt gewerkt aan een grotere testfaciliteit.

Sluiting van Midland Circuit is harde klap

Voor de familie Vowinkel die het Midland Circuit sinds de jaren tachtig in beheer heeft, is het moeilijk te verteren. “Wij zijn de enige kleine auto- en motorsportbaan met een volledige vergunning waar gewoon zeven dagen per week gereden kan worden”, vertelt Fred Vowinkel aan Omroep Flevoland. “Dus als wij geen vervangende locatie kunnen realiseren dan zullen er toch zeker veertig tot vijftig organisaties ter ziele gaan.”

Een vervangende locatie vinden, zal niet eenvoudig zijn. Een circuit runnen in Nederland is niet eenvoudig door strikte regelgeving. Het is tamelijk bijzondere dat het Midland Circuit het hele jaar door geracet mag worden. De meeste circuits zijn gebonden aan strenge geluidsnormen en andere restricties, waardoor er maar enkele keren per jaar geracet mag worden.

Op zoek naar andere locatie

Wie met de auto een beetje lol trapt op straat, krijgt al gauw te horen dat ‘dat op het circuit thuishoort’. Maar op deze manier wordt dat steeds lastiger voor autofanaten. Het centraal in Nederland gelegen Midland Circuit vormt immers het decor voor allerlei toffe auto- en motorsportevenementen. Van slalomraces (zie de video hieronder) tot driftdagen en van motorrijcursussen tot automeetings.

Toch is er een sprankje hoop. Familie Vowinkel geeft immers niet op. “De komende jaren gaan we gewoon door en in tussentijd ontwikkelen we plannen voor een nieuw circuit”, zo lezen we op Facebook.