Hoeveel vuurwerk mag je in je auto vervoeren? En vanuit Duitsland of België

Morgen is het oudejaarsavond en dat betekent voor velen nog één keer vuurwerk afsteken. Maar hoeveel potten mag je eigenlijk in je auto vervoeren en mag je het meenemen vanuit Duitsland en België?

Er zijn in Nederland regels voor gevaarlijke spullen in auto’s. Zo is er een beperkt aantal liters benzine dat je mee mag nemen.

Legaal

Ook voor potten, fonteintjes en grondbloemen gelden er regels. Op de laatste drie dagen van het jaar mag je het kopen en dus ook in je auto vervoeren. Sterker nog, F1- en F2-vuurwerk mag je zelfs vanuit Duitsland en België meenemen. Echter, veel Nederlanders gaan juist naar het buitenland voor hardere, zwaardere en mooiere knallers. Dat is natuurlijk illegaal.

Hoeveel kg vuurwerk mag je in een auto vervoeren?

Hoeveel legaal vuurwerk mag je dan wel in je auto meenemen? Per auto mag je 25 kg consumentenvuurwerk vervoeren. Daarbij mag je ook niet meer dan 25 kg per adres hebben liggen.

Duitsland of België

Ga je het F1- of F2-vuurwerk in Duitsland of België halen, ook dan mag je 25 kg vervoeren. Neem je toch meer mee? Dan kun je een flinke boete krijgen. Wil je geen vuurwerk, maar toch iets om knallend het nieuwe jaar in te gaan? Bekijk dan deze occasion die af fabriek behoorlijk harde pops and bangs heeft.