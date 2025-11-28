Deel dit: Share App Mail Tweet

Musk pusht de RDW voor zelfrijdende auto’s, wanneer komen ze echt naar Nederland

De discussie over autonoom rijden in Europa bereikt in februari 2026 een belangrijk ijkpunt. Dan verwacht de RDW een besluit te nemen over Tesla’s Full Self-Driving-software (FSD). Zien we binnenkort zelfrijdende auto’s op onze wegen?

FSD staat in Nederland onder de loep. Het gaat namelijk veel verder dan de huidige Autopilot-functies: het laat een auto op snelwegen zelfstandig navigeren, invoegen en wisselen van rijstrook. Tesla ziet Nederland als springplank naar een bredere Europese toelating, maar toezichthouder RDW test eerst of de systemen veilig genoeg zijn.

Dit gaat de RDW doen

Tesla en de RDW hebben een planning opgesteld waarin februari 2026 het moment wordt waarop de fabrikant aantoont dat FSD voldoet aan alle veiligheidsvereisten. Pas daarna volgt een besluit over een vrijstelling voor markttoelating. Wij verwachten dat de RDW wel wat vragen heeft over bepaalde rijinstellingen van nieuwe Tesla’s.

Best een beetje onhandig: Tesla riep op X op om de RDW te ‘bedanken’ voor een snel proces. Die actie leidde tot een stroom berichten aan de toezichthouder, die vervolgens duidelijk maakte dat dit geen enkele invloed heeft op de procedure en alleen maar kostbare tijd opslokt.

In de EU geldt dat een vrijstelling uit één lidstaat automatisch wordt erkend door andere landen. Een positief oordeel uit Nederland opent dus in theorie de deur naar continentale uitrol. Maar alleen als een meerderheid van het Europese comité eveneens instemt.

Hoe staat FSD in ons land ervoor?

Dankzij de nieuwe Nederlandse Experimenteerwet zijn grootschalige tests met autonome voertuigen in ons land mogelijk, zelfs zonder bestuurder. De RDW staat internationaal bekend om grondige testprocedures, en Nederland beschikt over een volwassen laadnetwerk en een sterke mobiliteitsinfrastructuur. Daardoor wordt het land gezien als ideaal pilot-gebied.

Toch blijft de lat hoog. De EU-regelgeving verplicht dat bestuurders alert blijven en de controle houden. De werkelijkheid is dat volledig autonoom rijden nog buiten bereik ligt, zowel technisch als juridisch.

Als Tesla in februari overtuigend aantoont dat FSD veilig functioneert, vormt Nederland het startpunt voor een Europese introductie. De verwachting is dat de eerste vrijstellingen vooral gericht zijn op snelwegfuncties, binnen duidelijke kaders en met verplichte monitoring. In de jaren erna volgt mogelijk uitbreiding naar stedelijke omgevingen, maar alleen als data aantoont dat de systemen voorspelbaar en stabiel opereren.

Mocht de RDW het systeem afwijzen, dan schuift het perspectief op autonoom rijden automatisch verder naar de toekomst. Ook betekent dat laatste dat je nog wel even moet wachten voordat je in een taxi zonder bestuurder stapt. Sowieso is het handig om je verwachtingen te temperen: “Er zijn nog veel tussenstappen nodig voordat volledig zelfrijdende auto’s te koop zijn”, stelt de overheid op zijn website.