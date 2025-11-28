Deel dit: Share App Mail Tweet

Je gelooft nooit dat het Porsche-bestuur veel geleerd heeft van déze auto: “Het was een eyeopener”

Porsche is een instituut als het op sportwagens aankomt. Keer op keer bewijst het dat ze onwijs goede auto’s kunnen bouwen, maar toch leren de ingenieurs ook van modellen van andere merken. Frank Moser, vice-president bij de 718 en 911, zei dat deze auto een echte “eye-opener” was.

Dit vertelt de topman tegen het Australische Drive. Er zijn zelfs zaken die de Stuttgartse fabrikant maar zo over kan nemen.

Porsche onder de indruk van Hyundai Ioniq 5 N

Over welke auto heeft de Porsche-topman het dan? De Hyundai Ioniq 5 N. Dit is een van de leukste elektrische auto’s, mede door bijzondere features die andere EV-modellen (nog) niet hebben. In bovenstaande video neemt Autovisie-redacteur Peter Hilhorst je mee in de EV. Hij vertelt waarom de auto zo leuk is.

Moser zei in het interview: “We hebben veel geleerd van de Hyundai Ioniq 5 N. Ik heb er meerdere keren mee gereden. Ze hebben hem heel, heel goed gebouwd.” Wie had dat gedacht van een merk dat in Europa niet lang geleden enkel nog op de budgetmarkt concurreerde.

Virtuele geluiden en de artificiële schakelmomenten

Met name de virtuele geluiden en de artificiële schakelmomenten hebben indruk gemaakt. Volgens de Porsche-topman is dit de juiste manier om ze te integreren in een elektrische auto. Hij voegt eraan toe dat mensen zelf moeten kunnen kiezen of ze virtuele geluiden en nep-schakelmomenten willen, of in stilte willen rijden.

Hyundai Ioniq 6 N en Genesis Hyundai werkt ook aan een Ioniq 6 N en ook Genesis komt met een sportieve EV op hetzelfde platform naar Nederland.

Hoewel het opvallend is dat de Moser zich zo positief uit over een concurrent, houden autofabrikanten elkaar altijd nauwlettend in de gaten. Topmannen en ingenieurs rijden vaker in producten van de concurrentie. Zo schrok Ford-baas Jim Farley van hoe goed een Chinese EV was.