Nieuwe, ‘zelfrijdende’ Tesla-modus overtreedt zelfs de wet voor je

Ben je zó lui dat je zelfs het overtreden van de wet wil uitbesteden aan iemand anders, dan heeft Tesla de oplossing. Het Full Self-Driving-systeem van de fabrikant – dat niet ‘full self-driving’ is – heeft een nieuwe modus, die semi-autonoom boetes binnenharkt.

Voor de duidelijkheid: de Autopilot- en Full Self-Driving-systemen van Tesla doen niet wat ze suggereren. De fabrikant heeft immers zelf toegegeven dat ze opereren op Level 2-autonomiteit. Momenteel leveren alleen BMW en Mercedes rij-assistenten die op Level 3 opereren.

Niveaus van autonoom rijden

Er zijn zes niveaus. Level 0 is een voertuig zonder enige automatisering en de meeste nieuwe auto’s zitten op Level 2. Dat betekent dat ze een aantal handelingen zelf kunnen uitvoeren, zoals sturen, gas geven en remmen, maar dat er altijd supervisie van een persoon achter het stuur nodig is.

Level 3 neemt die verantwoordelijkheid onder afgebakende omstandigheden op zich. In Duitsland zijn de BMW 7-serie en Mercedes S-klasse leverbaar met elektronische rij-assistenten die op de snelweg, tot een bepaalde snelheid en onder ideale omstandigheden, de controle kunnen overnemen.

Tesla Full Self-Driving is Level 2

Een volledig zelfrijdende auto classificeren we als Level 5, maar daar komt nog niemand bij in de buurt, ook Tesla niet. Waarom heet het in Amerika leverbare Full Self-Driving dan Full-Self Driving? Omdat Tesla dat kunstje al jaren beheerst. Fake it until you make it.

Mad Max-snelheidsinstelling

Hoe dan ook, Full Self-Driving heeft een update gekregen en daar zit nu een controversiële rijmodus in: Mad Max (goeie naam, Tesla, klinkt echt héél veilig). Die was er tot een paar jaar geleden ook al, maar is nu om een of andere reden terug.

Als Full Self-Driving is ingeschakeld, kunnen bestuurders een snelheidsprofiel kiezen, zoals Chill, Normal en Hurry. Dat bepaalt hoe assertief, of niet, de semi-autonome Tesla zich door het verkeer beweegt. De Mad Max-modus is de wildste, waarbij de auto zich niet meer aan de maximumsnelheid houdt.

Tesla verwikkeld in rechtszaken

Dat Tesla de instelling nu herintroduceert, is op z’n zachtst gezegd opmerkelijk. Het bedrijf is verwikkeld in diverse rechtszaken over Autopilot en Full Self-Driving. Recent is het zelfs verantwoordelijk gehouden voor de dood van een Tesla-rijder, wiens semi-autonoom rijdende Model S op een obstakel klapte.

Daarbij onderzoekt de Amerikaanse verkeerswaakhond, de NHTSA, allerlei incidenten, waarbij semi-autonoom rijdende Tesla’s gevaarlijke situaties zouden hebben veroorzaakt, bijvoorbeeld door aan de verkeerde kant van de weg te rijden of verkeerslichten te negeren.

Tesla is een raar bedrijf, wat dat betreft. Ze snappen daar toch ook wel dat het beter is om even niet de controverse op te zoeken. Want op Youtube zijn bijvoorbeeld al beelden te vinden van Tesla’s met Mad Max ingeschakeld, die op de Amerikaanse snelweg 32 km/h harder rijden dan toegestaan.

Afijn, Tesla is zo wispelturig als wat, dus het zou ons niet verbazen als de nieuwe modus over een paar weken weer stilletjes wordt verwijderd via een update. En anders gebeurt het vast wel onder druk van toezichthouders.