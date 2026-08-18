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Modemerk Kith komt met de gaafste X5 die BMW zelf nooit bouwde: met V10 en handbak

Tja, als we zo de eerste generatie BMW X5 naast de nieuwste zien staan, worden we toch wel weemoedig. Wat een fraaie, compacte SUV is het eigenlijk. En met V10 en handbak helemaal onweerstaanbaar.

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Ronnie Fieg, oprichter van het modemerk Kith, heeft wat met BMW. Eerder al ontwierp hij, samen met het merk, speciale edities van de klassieke M1 en 1602 Elektro. Nu is de BMW X5 van de E53-generatie aan de beurt.

Atmosferische S85-V10 uit BMW M5 E60

Die heeft niet zomaar een ander kleurtje en een bodykit gekregen, maar een heuse harttransplantatie. De eerste X5 was er met een zes-in-lijn (benzine of diesel) of een V8 en kreeg nooit een echte M-uitvoering. Of je moet de 4.6iS en 4.8iS als zodanig beschouwen…

Dat de BMW X5 van Kith een tiencilinder heeft, hebben we natuurlijk te danken aan de M5 E60, met zijn hoogtoerige, atmosferische S85-motor. De V10 is 5,0-liter groot en produceert maximaal 507 pk en 500 Nm.

Op maat gemaakte meters in dashboard

Het was nog een hele klus voor Kith om de X5 om te bouwen, want de vierwielaandrijving van de SUV bleef behouden en om de krachtbron van de M5 erin te kunnen lepelen, moest er van alles aangepast onder de motorkap en ook aan de elektronica en de software.

De X5 V10 heeft een volledig op maat gemaakt uitlaatsysteem en een custom dashboard, met een toerenteller die tot 9.000 tpm gaat. In standaardtrim is het maximale toerental van de atmosferische tiencilinder 8.250 tpm.

Ook moderne X5 kreeg Kith-behandeling

Kith heeft tegelijkertijd ook een nieuwe X5 onder handen genomen, een 40 xDrive met 394 pk, al gaat het daarbij vooral om cosmetische aanpassingen.

Het modemerk had dat misschien beter kunnen laten, want na het zien van beide auto’s naast elkaar, willen we die oude alleen maar meer.

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