Deze 1,75 miljoen euro kostende supercoupé heeft 4 uitlaten, waarvan 2 niet altijd werken
‘Business in the front, party in the back.’ Zo werd in de jaren tachtig een matje omschreven. En die heeft de nieuwe Aston Martin Valen! Want aan de voorkant heeft de kapper zich redelijk ingehouden, maar aan de achterkant niet.
De Valen – genoemd naar ‘valens’, wat in het Latijn ‘krachtig’ betekent – is gebaseerd op de Vanquish, maar dat zie je nergens aan terug. Het ontwerp is volledig eigen, met een hoekige neus, lage en geknepen koplampen, extreme vinnen onder de dorpels en een achterkant die shockeert.
Onderste twee uitlaatpijpen niet altijd open
Je kijkt van achteren bijna de auto in door één groot rooster is. Daarin zijn de uitlaten op een wonderlijke manier verwerkt: met twee boven, die altijd in werking zijn en de auto een middenmotorlook moeten geven, en twee onder, die alleen hoger in de toeren open gaan om de motor optimaal te laten ademen.
Aston Martin Valen is lichter en vooral rauwer
De 5,2-liter twinturbo-V12 van de Vanquish levert in de Valen 15 pk meer (nu 850 pk), bij een gelijkblijvend koppel van 1.000 Nm. Op de sprint naar 100 km/h is de nieuweling 0,3 seconden sneller (3,0 seconden), wat onder meer komt door zijn 110 kilo lagere gewicht. De topsnelheid van de Valen ligt op 340 km/h.
Aston Martin wilde ermee een rauwe sportwagen creëren. Daarom zit het achterste subframe zonder rubbers of andere dempende materialen vast aan de rest van de auto, zodat de inzittenden het trillen van de uitlaat in de cabine kunnen voelen. Volgens Aston Martin is de Valen vijftig procent luider dan de Vanquish.
Vanafprijs van omgerekend 1,75 miljoen euro
Hij deelt er geen carrosseriedelen mee en ook het interieur is voor honderd procent anders. Aston Martin gebruikt op het dashboard 3D-geprinte materialen met een open structuur. “Ze voelen ruw aan”, vertelde een ontwerper aan Autovisie. “Dat past bij het karakter van de auto.”
De Valen is in drie jaar tijd ontwikkeld. Er komen geen andere varianten van, zoals een roadster. Aston Martin bouwt honderdvijftig exemplaren, die allemaal al zijn verkocht voor 1,5 miljoen pond per stuk (omgerekend: 1,75 miljoen euro). Daarmee is-ie ongeveer even duur als de Valour. De eerste auto’s worden in het tweede kwartaal van 2027 aan klanten afgeleverd.
Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws
Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.
Lees ook:
- Aston Martin mag zijn V12 blijven gebruiken, als het er maar niet te veel van verkoopt
- Deze occasion wil je: met deze bolide heb je Britse klasse en het gevoel dat je James Bond bent
- Deze zeer zeldzame luxesedan wil je, maar is als occasion nog steeds duurder dan menig huis
- Aston Martin DB12 S met 700 pk klinkt sneller, maar zijn magie is subtiel