Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 1,75 miljoen euro kostende supercoupé heeft 4 uitlaten, waarvan 2 niet altijd werken

‘Business in the front, party in the back.’ Zo werd in de jaren tachtig een matje omschreven. En die heeft de nieuwe Aston Martin Valen! Want aan de voorkant heeft de kapper zich redelijk ingehouden, maar aan de achterkant niet.

Autovisie altijd in beeld? Maak ons je Google-favoriet en vind onze tests, primeurs en autonieuws sneller terug. Instellen →

De Valen – genoemd naar ‘valens’, wat in het Latijn ‘krachtig’ betekent – is gebaseerd op de Vanquish, maar dat zie je nergens aan terug. Het ontwerp is volledig eigen, met een hoekige neus, lage en geknepen koplampen, extreme vinnen onder de dorpels en een achterkant die shockeert.

Onderste twee uitlaatpijpen niet altijd open

Je kijkt van achteren bijna de auto in door één groot rooster is. Daarin zijn de uitlaten op een wonderlijke manier verwerkt: met twee boven, die altijd in werking zijn en de auto een middenmotorlook moeten geven, en twee onder, die alleen hoger in de toeren open gaan om de motor optimaal te laten ademen.

Aston Martin Valen is lichter en vooral rauwer

De 5,2-liter twinturbo-V12 van de Vanquish levert in de Valen 15 pk meer (nu 850 pk), bij een gelijkblijvend koppel van 1.000 Nm. Op de sprint naar 100 km/h is de nieuweling 0,3 seconden sneller (3,0 seconden), wat onder meer komt door zijn 110 kilo lagere gewicht. De topsnelheid van de Valen ligt op 340 km/h.

(Afbeelding: Aston Martin) (Afbeelding: Aston Martin)

(Afbeelding: Aston Martin) (Afbeelding: Aston Martin)

Aston Martin wilde ermee een rauwe sportwagen creëren. Daarom zit het achterste subframe zonder rubbers of andere dempende materialen vast aan de rest van de auto, zodat de inzittenden het trillen van de uitlaat in de cabine kunnen voelen. Volgens Aston Martin is de Valen vijftig procent luider dan de Vanquish.

Vanafprijs van omgerekend 1,75 miljoen euro

Hij deelt er geen carrosseriedelen mee en ook het interieur is voor honderd procent anders. Aston Martin gebruikt op het dashboard 3D-geprinte materialen met een open structuur. “Ze voelen ruw aan”, vertelde een ontwerper aan Autovisie. “Dat past bij het karakter van de auto.”

(Afbeelding: Aston Martin) (Afbeelding: Aston Martin) (Afbeelding: Aston Martin)

(Afbeelding: Aston Martin) (Afbeelding: Aston Martin) (Afbeelding: Aston Martin)

De Valen is in drie jaar tijd ontwikkeld. Er komen geen andere varianten van, zoals een roadster. Aston Martin bouwt honderdvijftig exemplaren, die allemaal al zijn verkocht voor 1,5 miljoen pond per stuk (omgerekend: 1,75 miljoen euro). Daarmee is-ie ongeveer even duur als de Valour. De eerste auto’s worden in het tweede kwartaal van 2027 aan klanten afgeleverd.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws

Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.