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Mag je hard optrekken bij een verkeerslicht? Ja, maar toch kun je er een boete voor krijgen

Te hard rijden mag uiteraard niet en door rood rijden al helemaal niet. Maar mag je wel hard even stevig optrekken bij een groen verkeerslicht?

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De wet schrijft niets voor over hoe snel of langzaam je als automobilist moet accelereren. Dus in principe mag je, zodra het licht op groen springt, best even het gaspedaal indrukken tot je de maximumsnelheid bereikt. Toch bestaat er een kans dat oom agent je beboet.

Artikel 5 voor stevig accelereren

Want het moet uiteraard niet te gek worden. Als een agent het onveilig acht, kan hij je voor een Artikel 5 van de Wegenverkeerswet naar de kant halen. Deze wet stelt rijgedrag dat gevaar of hinder kan veroorzaken strafbaar.

En dat heel snel optrekken gevaarlijk kan zijn, is evident. Kijk maar naar de twee meiden die deze BMW M2 in de prak rijden als ze iets te enthousiast proberen op te trekken. Met spinnende wielen is een auto nou eenmaal moeilijker te controleren en zit de kans er dik in dat je een Artikel 5 aan je broek krijgt.

En dan ben je nog niet jarig. Er is geen vast boetebedrag bepaald voor dat vergrijp. In plaats daarvan beslist de officier van justitie over de hoogte van de boete. Dat kan al gauw in de papieren lopen. In ernstige gevallen kan de rechter je ook een rijontzegging of zelfs een taakstraf opleggen.

Boete voor onnodig geluid veroorzaken

Toch hoeft het niet eens een Artikel 5-kwestie te zijn. Met een beetje fantasie kan een agent je ook een prent geven voor artikel 57 van het RVV. Die regel verbiedt het maken van onnodig geluid, bijvoorbeeld door met piepende banden weg te rijden. Ook het maken van onnodig veel toeren (wat je doet als je stevig accelereert) kan daaronder worden geschaard. Het boetebedrag hiervoor bedraagt 320 euro.