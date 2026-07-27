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Deze elektrische occasion is nog altijd populair en nu ook betaalbaar, maar hoe goed is hij?

Sommige auto’s voelen zelfs na jaren nog verrassend modern aan. De Tesla Model 3 is daar een goed voorbeeld van: een elektrische occasion die nog altijd eigentijds is.

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In 2018 verscheen de Model 3 op de Nederlandse markt en groeide in korte tijd uit tot een van de populairste elektrische auto’s van ons land. Tesla-topman Elon Musk mag dan omstreden zijn, maar dit model is desondanks een populaire occasion. Een andere populaire tweedehandsauto is de Polestar 2. In de video hierboven zie je hoe deze met elkaar vergelijken.

Tesla Model 3: nog steeds een moderne auto

Terwijl veel auto’s uit dezelfde periode nog vol zitten met knoppen, pakt de Tesla Model 3 het heel anders aan. Vrijwel alle functies zijn ondergebracht in een groot centraal touchscreen. Dat geeft het interieur een rustige en moderne uitstraling. Ook aan de buitenkant blijft het ontwerp aantrekkelijk. De gladde lijnen en het ontbreken van een grote grille zorgen ervoor dat de occasion minder snel gedateerd oogt.

Het minimalistische ontwerp is niet alleen een kwestie van uiterlijk. Door de jaren heen is de Tesla Model 3 steeds verder verbeterd met software-updates en technische aanpassingen. Daardoor voelen ook oudere occasions vaak moderner aan dan je op basis van hun leeftijd zou verwachten.

Waar let je op bij een Tesla Model 3 als occasion?

Wie een gebruikte Tesla Model 3 zoekt, heeft inmiddels volop keuze. Toch zijn er enkele zaken om goed te controleren. Kijk bijvoorbeeld kritisch naar de passing van de carrosseriedelen, het lakwerk en de rubbers van de kofferbak. Bij vroege occasions komt condens in de lichtunits en een mindere afwerking vaker voor.

Besteed tijdens een proefrit extra aandacht aan het onderstel van de occasion. Piepjes of kraakjes kunnen wijzen op versleten draagarmen. Controleer daarnaast of het infotainmentsysteem goed werkt en laat, als dat mogelijk is, de conditie van het accupakket controleren. Ook de boordlader verdient aandacht, net als eventuele schade aan de afdekplaat onder de voorkant van de Tesla Model 3 uit vroege bouwjaren.

Verder staat er bij de RDW een terugroepactie voor de Tesla Model 3 als occasion open: “De kabel van de achteruitkijkcamera kan beschadigen door het herhaaldelijk openen en sluiten van de kofferklep. De midden-display kan het zichtveld achter de auto mogelijk niet tonen bij achteruit rijden.” Meer aandachtspunten kun je in de koopwijzer vinden.

Prijzen van occasions

Een uitvoering met achterwielaandrijving biedt voor de meeste rijders al meer dan genoeg prestaties en actieradius. Wie meer bereik wil, komt al snel uit bij een Long Range. Een vroege Tesla Model 3 heb je al voor ongeveer 10.000 euro, maar dat zijn exemplaren die je liever laat staan door gebreken of hoge tellerstanden.

Voor een nieuwer exemplaar, een Long Range of een uitvoering met minder kailometers betaal je al snel enkele duizenden euro’s extra. Ons oog viel op deze rode occasion, uit modeljaar 2018, die in het Zuid-Hollandse Berkel en Rodenrijs te koop staat voor 16.950 euro. Het is een Long Range-uitvoering met vierwielaandrijving, 140.858 kilometer op de teller en een 75 kWh-accupakket.