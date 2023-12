Deel dit: Share App Mail Tweet

Kom je deze Mercedes met blauwe lampen tegen, dan moet je goed opletten

En dan bedoelen we niet ‘je moet goed op je snelheid letten, want er rijdt politie achter je’, want de blauwe lampen op deze Mercedes betekenen iets heel anders.

We schrijven ‘blauw’, maar de lichten op deze EQE zijn eerder turquoise. Ze mogen sinds kort op auto’s worden gebruikt in de Amerikaanse staten Californië en Nevada.

Mercedes-Benz Drive Pilot

Waarom moet je goed opletten als je een Mercedes met turquoise verlichting tegenkomt? Omdat dan de bestuurder niet de controle heeft over de auto, maar de auto zelf.

Overigens beginnen we nu te twijfelen aan onze logica, want misschien is het wel veiliger om een computer aan het stuur te hebben dan een mens, want Drive Pilot van Mercedes is geen Autopilot.

Tesla Autopilot

Wat bedoelen we daarmee? Dat de semi-autonome Autopilot- en Full Self-Driving Beta-assistenten van Tesla niet bepaald een smetteloze reputatie hebben. Ze zijn bovendien Level 2, niet Level 3.

Level 2 versus Level 3

Want BMW en Mercedes zijn momenteel de enige fabrikanten met Level 3-systemen op de markt. De Society of Automotive Engineers (SAE) deelt auto’s in zelfrijdende categorieën in.

Level 0 is zonder automatisering. Een Level 2-auto kan in bepaalde situaties bepaalde handelingen van een bestuurder overnemen, maar er is altijd toezicht nodig. Op dat niveau zitten de meeste systemen.

Level 3 gaat nog één stapje verder. De bestuurder moet klaar zijn in te grijpen, maar kan in sommige situaties zijn aandacht van de weg halen. De auto rijdt dan grotendeels zelf.

Gewoon op je telefoon

Mercedes introduceert zijn Level 3-assistent Drive Pilot voorzichtig op de markt. Dit in tegenstelling tot Tesla, dat klanten als betatesters gebruikt en daarbij andere weggebruikers potentieel in gevaar brengt.

Mercedes wil nu bijvoorbeeld ook aan voetgangers, fietsers en andere automobilisten laten zien dat ze met een deels zelfrijdende auto te maken hebben. Daar zijn de turquoise lichten voor.

Ook moeten ze problemen voorkomen met agenten, die bijvoorbeeld een Mercedes-bestuurder die op z’n mobiele telefoon zit willen beboeten. Aan de lampen kan hij of zij zien dat Drive Pilot aan staat.