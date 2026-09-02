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In nieuwe Polestar 4 SUV kun je meer bagage kwijt en krijg je géén last van je ogen

Wij houden niet van digitale binnenspiegels, want als je erin kijkt, moet je telkens de focus van je ogen verleggen van ver weg naar dichtbij. Dus zouden we liever voor deze nieuwe Polestar 4 SUV kiezen, dan voor zijn achterruitloze broer.

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Nou zijn er nog meer voordelen, natuurlijk. De SUV kan achterin 655 liter aan bagage meenemen en dat is 155 liter meer dan in de reguliere Polestar 4. Wie de leuningen van de achterbank plat gooit, komt tot 1.665 liter.

Meer hoofdruimte in Polestar 4 SUV

Andere wijzigingen zijn de hogere maximale dakbelasting (plus 100 kilo) en de verder doorlopende lijn van het dak, waardoor passagiers op de tweede zitrij profiteren van 2,5 centimeter meer hoofdruimte.

Ook zitten ze wat minder opgesloten, omdat door het grotere glazen panoramadak het interieur wat lichter wordt.

Twee nieuwe exterieurkleuren

Voor de SUV heeft Polestar twee nieuwe kleuren in het leveringsprogramma opgenomen: zilvergroen en zilverpaars mat. Standaard heeft de SUV een gewone binnenspiegel, maar wie dat wil kan ook de digitale spiegel van de 4 Coupé bestellen.

Want ja, zo noemt Polestar de gewone 4 nu. Wat ons betreft is de aanduiding SUV ook wat dubieus, want de nieuwe modelvariant is overduidelijk meer een stationwagon.

Minder duur dan Polestar 4 Coupé

Hij is er als Rear Motor (272 pk, 343 Nm, 630 kilometer range) en als Dual Motor (544 pk, 686 Nm, 600 kilometer range). Die laatste accelereert in 3,9 seconden naar 100 km/h. Er is ook een Performance Pack beschikbaar, met actieve dempers, Brembo-remmen, 22-inch wielen en Pirelli P Zero’s.

Opvallend is dat de 4 SUV 4.000 euro minder duur is dan de 4 Coupé. Voor de Rear Motor vraagt Polestar 55.800 euro en voor de Dual Motor 59.800 euro.

Al is de reguliere 4 er nu tijdelijk met korting, waardoor die er even vanaf 54.800 euro is.

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