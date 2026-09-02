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Range Rover Electric: eindelijk Range Rover rijden zonder pijn aan de pomp

Een Range Rover is prachtig, natuurlijk, maar ook een financieel blok aan je been, met een torenhoog gewicht en motoren die zuipen als de beste. Daarom komt deze Range Rover Electric als geroepen.

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Hoewel, mensen die een Range Rover kunnen betalen, lachen waarschijnlijk om de brandstofrekening, dus de kosten zal voor de meeste geen aankoopargument zijn. Wat dat misschien wel is, is de stilte en verfijning aan boord.

Vlotter dan Range Rover met V8

Volgens Land Rover levert de nieuwe Range Rover Electric geruisloze prestaties. Hij wordt aangedreven door twee elektromotoren, die samen 550 pk en 850 Nm leveren. Daarmee gaat-ie in 4,3 tellen naar 100 km/h en is-ie vlotter dan alle andere Range Rovers, ook de V8-modellen.

Actieradius Range Rover Electric

De Electric heeft een enorme 118,5 kWh-batterij aan boord, waarop hij een WLTP-actieradius van 600 kilometer zou moeten kunnen halen. Al is Land Rover wel zo realistisch om in zijn persinformatie een praktijkbereik te vermelden: maximaal 535 kilometer.

Zoals een auto van dit niveau betaamt, maakt hij gebruik van een 800 volt-systeem. Hoe snel hij daarmee kan laden, houdt Land Rover voor zich, al schrijft het merk wel dat van 10 tot 80 procent DC-laden zo’n 22 minuten in beslag neemt. Keurig.

Terreinvaardigheid van het model

Het grappige is dat Land Rover altijd weer schermt met de terreinvaardigheid van de Range Rover. Zo is de doorwaaddiepte gelijk aan die van de brandstofmodellen: 90 centimeter. Alsof iemand ooit zijn dure ‘Chelsea Tractor’ de wildernis in gaat sturen.

Volgens Land Rover zorgen het lagere zwaartepunt van de Electric en het razendsnelle Integrated Traction Management voor een precies rijgedrag. Dat laatste regelt de snelheid van de elektromotoren binnen 50 milliseconden en zou honder keer sneller op wielslip reageren dan een auto met verbrandingsmotor.

Vanafprijs Range Rover Electric

Land Rover verhaalt uitgebreid over het jarenlange test- en ontwikkelingsprogramma dat de Electric heeft doorlopen. Misschien verklaart dat de lange aanloop die het model heeft genomen. De Range Rover Electric werd al in 2021 aangekonigd en zou vorig jaar al op de markt komen.

(Afbeelding: Land Rover) (Afbeelding: Land Rover)

(Afbeelding: Land Rover) (Afbeelding: Land Rover)

Het model is per direct te bestellen, kost minimaal 166.027 euro en is er in alle uitvoeringen: met korte of lange wielbasis, als SE, HSE, Autobiography, SV, SV Ultra en SV Black. Daarbij is het natuurlijk ook mogelijk om hem helemaal ‘bespoke’ te maken; afgestemd op je eigen voorkeur.

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